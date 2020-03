Elisabetta Gregoraci, il dolce ricordo di mamma Melina

Il più grande dolore nella vita di Elisabetta Gregoraci, come ha più volte ammesso nelle interviste, è stata la scomparsa di sua mamma Melina, morta nel 2011, a soli 52 anni, per un tumore al seno, dopo un calvario lunghissimo iniziato quando la donna aveva solo 36 anni.

Eli, che ha sempre raccontato come sua madre fosse anche la sua migliore amica, e di quanto la paura che suo figlio possa provare la stessa perdita la accompagni spesso (“Le mamme dovrebbero essere immortali, ma non è sempre così…”), ha voluto ricordarla su Instagram, nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni.

La showgirl ha postato su Instagram tre scatti che la ritraggono insieme a lei, e la didascalia:

Auguri mammina mia ❤️buon compleanno .. oggi avresti compiuto 61 anni .: te ne sei andata via giovane giovanissima troppo in fretta .. sono già’ da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime , legate nel cuore e nell’ anima , si perché tu sei sempre accanto a me .. a noi . Ci manchi immensamente a Me a Marzia a Papà Gabry Ginevra e Nathan che tra pochi giorni compirà 10 anni e il tuo più grande desiderio era stare con lui .. il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia .. vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo , e spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti .. mammina mia non abbandonarci mai abbiamo bisogno sempre della tua guida pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto .. .. ti amo la tua Eli ❤️