Elisabetta Gregoraci, Briatore lancia un messaggio su Instagram al figlio Nathan

Flavio Briatore su Instagram rompe il silenzio per lanciare un messaggio a Nathan Falco, il figlio nato dall’amore per Elisabetta Gregoraci. Il manager si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus.

“Sono ricoverato in una stanza da solo – ha spiegato a La Stampa -. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto […] Quando sono arrivato in ospedale mi hanno fatto il tampone, come fanno con qualunque paziente. Tutto lì. Ed eccomi isolato in una stanza. Per fortuna adesso ho una preoccupazione in meno, quella che mio figlio Falco, che ha 10 anni, avesse contratto il virus. Per fortuna stamattina è arrivato il referto dall’ospedale di Montecarlo ed è negativo“.

Briatore è legatissimo al figlio Nathan, nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci. Proprio a lui il manager ha dedicato l’ultimo post apparso su Instagram. Flavio ha pubblicato una foto del figlio, scrivendo semplicemente “Falco”, un modo per lanciare un messaggio d’amore al bambino. “Falco sa che a 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Non può mica restare a Montecarlo a vita – aveva raccontato qualche tempo fa il manager al settimanale Oggi -. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me. Se volesse fare l’università? Non ne vedo la ragione: sarò io a formarlo. Se uno ha una vocazione deve essere libero di assecondarla, ma a me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella”.

“Lui si guarda intorno già adesso e capisce che c’è tanta gente che lavora con noi: sa che avrà una responsabilità anche lui. Io lo sto crescendo mostrandogli l’importanza di un buon team. Se lavori bene, vieni pagato molto bene, se non lo fai sei fuori. È meritocrazia e nulla di più… Non esiste la fortuna: esistono i sacrifici, l’impegno. Siamo due bravi genitori – aveva concluso parlando della Gregoraci -, focalizzati entrambi su nostro figlio. Restiamo una famiglia e Falco cresce sereno e amato”.