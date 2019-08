Gregoraci e Briatore di nuovo insieme: l’imprenditore svela la verità

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma fra i due.

Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore avrebbe cercato di recuperare il rapporto con la moglie, dopo il divorzio arrivato nel 2017. Per dieci anni Elisabetta e Flavio sono stati marito e moglie, sino all’addio improvviso, arrivato con un comunicato in cui annunciavano di voler prendere strade diverse.

Nonostante la separazione gli ex coniugi hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco. Elisabetta è rimasta a vivere a Montecarlo, dove si era trasferita per amore di Flavio, mentre l’imprenditore spesso ha postato su Instagram foto che lo ritraevano in compagnia dell’ex moglie in occasioni speciali.

Dopo la fine del suo matrimonio, Elisabetta era tornata a sorridere accanto all’imprenditore Francesco Bettuzzi, proprietario della Pure Herbal. Circa un mese fa però, con un colpo di scena, il 40enne aveva fatto capire di aver detto addio alla showgirl calabrese.

In seguito un amico di Briatore aveva svelato la volontà di Flavio di riconquistare l’ex moglie, riunendo la famiglia per il bene di Nathan Falco. Alcuni gossip però svelano che la Gregoraci avrebbe respinto i tentativi di conquista del marito, ribadendo la sua volontà di pensare solamente alla carriera, salvo poi volare in Sardegna, dove Briatore trascorre le sue vacanze.

La coppia è pronta a riunirsi, come è accaduto a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oppure no? A svelare tutto è, a sorpresa, proprio Briatore, che in una brevissima intervista a Novella 2000 ha parlato del suo rapporto con la Gregoraci.

Riguardo al ritorno di fiamma, Flavio è stato molto chiaro: “Assolutamente no! E ne sono sicurissimo”. Ha però chiarito di provare un forte affetto nei confronti della modella calabrese a cui sarà sempre legato grazie al figlio che hanno avuto insieme.

“Certo, abbiamo un figlio insieme, Nathan Falco – ha svelato -. Come genitori saremo sempre una coppia. Siamo uniti, ripeto, dall’amore per nostro figlio. Ci vogliamo bene, molto bene. La separazione non è stata definitiva sul fronte degli affetti“