Elisabetta Gregoraci felice dopo la pace con Briatore: “È il momento di brillare”

Elisabetta Gregoraci sorride dopo la pace con Briatore e si prepara a brillare. La conduttrice su Instagram è apparsa radiosa, pronta a portare una nuova svolta nella sua vita. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto intensi e difficili per la showgirl calabrese che ha dovuto fare i conti con il gossip e un repentino allontanamento con Flavio.

Tutto a causa dell’entrata in scena di Benedetta Bosi, giovanissima studentessa indicata come la nuova compagna dell’imprenditore. Di fronte alle foto in cui l’ex marito si rilassava a Malindi con la modella più giovane di 49 anni, la Gregoraci aveva detto la sua, affermando su Instagram di “rabbrividire” di fronte alla grande differenza d’età.

Una presa di posizione a cui era seguita la smentita di Briatore, che aveva indicato la Bosi come un’amica e un riavvicinamento sempre più forte con l’ex. Dopo le feste di Natale insieme e un viaggio a Dubai, Flavio ed Elisabetta sono nuovamente uniti. Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore avrebbe detto addio alla Bosi con un sms per raggiungere poi l’ex moglie e il figlio Nathan. Il piccolo, nato dal lungo matrimonio della coppia, rimane la priorità per entrambi.

Dopo il divorzio, proprio per il bene di Nathan, Elisabetta e Flavio avevano scelto di continuare a frequentarsi e di rimanere uniti. E oggi, dopo le incomprensioni, sembra che fra i due sia tornato il sereno. Terminata la vacanza negli Emirati Arabi, la Gregoraci è tornata a Monte Carlo dove è pronta a iniziare un anno all’insegna del sorriso.

“È il momento di brillare”, ha scritto Elisabetta, commentando uno scatto postato su Instagram in cui indossa uno splendido abito che mette in evidenza la sua forma perfetta. A colpire maggiormente però è il sorriso radioso della showgirl che sembra molto felice. Merito di Briatore? Può darsi, soprattutto se le previsioni di Fox, pronunciate a Domenica In, si avvereranno. L’astrologo, nel salotto di Mara Venier, aveva parlato di un futuro insieme per i due ex.