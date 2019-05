Elisabetta Gregoraci in crisi con il fidanzato: le indiscrezioni e il post misterioso su Instagram

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono in crisi? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la coppia starebbe vivendo un periodo difficile.

L’amore fra l’imprenditore e la showgirl era iniziato poco dopo l’addio a Flavio Briatore. Il divorzio, arrivato a quasi dieci anni dalle nozze, e i numerosi gossip sulla sua vita sentimentale, avevano spinto la Gregoraci a tenere segreta la love story.

Fra uscite segrete e viaggi romantici, i due si erano innamorati, decidendo di uscire allo scoperto solo di recente, con video e foto postate su Instagram. La relazione però sarebbe già in crisi e, come rivela il settimanale Chi, ad allontanarsi potrebbe essere stato proprio l’imprenditore. Proprietario della Pure Herbal, azienda per cui Elisabetta ha lavorato come testimonial, Francesco è sempre rimasto nell’ombra, mostrando sempre una certa insofferenza ai gossip pur rispettando il lavoro della compagna.

Da qualche tempo però le cose sarebbero cambiate e fra i due sarebbero nate nuove tensioni. Non solo: a scatenare i gossip anche un post apparso sul profilo Instagram di Bettuzzi che sembra un messaggio rivolto a qualcuno.

“Arriva un momento nella vita in cui prendi coscienza che lo schifo nel comportamento altrui può raggiungere livelli infiniti – ha scritto l’imprenditore -. In quel momento i tuoi nervi sono intrecciati in un groviglio da guerriglia, ma poi riflettendoci ti rendi conto che una vittoria in tasca ce l’hai già: non sei come loro!”.

Si tratta di un messaggio di addio per Elisabetta Gregoraci? Difficile dirlo, visto che sia Bettuzzi che la showgirl si rifiutano di parlare della loro relazione. Di certo l’ex moglie di Briatore sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni, nel privato, ma soprattutto nella sua carriera.

Di recente, come ha svelato il settimanale di Alfonso Signorini, ha deciso di dire addio al manager Lucio Presta per rappresentarsi da sola. Nel frattempo il rapporto con Flavio starebbe migliorando sempre di più per amore di Nathan Falco, il primogenito della coppia che oggi ha nove anni ed è l’orgoglio dei suoi genitori.