Elisabetta Gregoraci si confessa su Briatore: “Chi viene dopo sente il confronto”

La casa di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci svela le difficoltà incontrate dopo l’addio con Flavio Briatore e il confronto che spesso fanno i suoi nuovi fidanzati con l’ex marito. L’imprenditore e la showgirl calabrese sono stati legati per circa dieci anni e hanno un figlio Nathan Falco. Per amore del piccolo, anche dopo il divorzio, hanno deciso di mantenere buoni rapporti, non a caso trascorrono insieme le festività e gli eventi più importanti.

Non è raro incontrarli insieme a cena a Montecarlo, dove vivono, o vederli in coppia su Instagram nonostante non siano più legati sentimentalmente. Una scelta che, anche se nobile, ha pesato molto sulla vita privata della Gregoraci che in un’intervista al settimanale Chi ha svelato di non riuscire a trovare un nuovo amore. Il motivo? Gli uomini sentono il peso della competizione con Briatore e spesso non riescono a sostenerlo.

Dopo la fine del suo matrimonio Flavio ha avuto diversi flirt. Da Taylor Mega sino a Benedetta Bosi – con cui però è nata di fatto solo un’amicizia – è stato spesso paparazzato in compagnia di donne bellissime. Elisabetta invece ha vissuto una love story con Francesco Bettuzzi. L’imprenditore e la modella sono stati legati per molto tempo, ma la relazione, dopo diverse crisi e allontanamenti, è finita.

“Avendo avuto un compagno così – ha svelato la Gregoraci parlando di Briatore – chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”. La showgirl ha poi affermato di aver apprezzato molto il gesto dell’ex marito, sceso in campo per difenderla dopo le polemiche sulla sua esclusione dall’Altro Festival di Sanremo. “Mi ha fatto piacere – ha detto -. Ma lui in questi anni è sempre stato protettivo con me”.

Il prossimo 8 febbraio la Gregoraci compirà 40 anni ed è felice non solo della sua vita privata, ma anche della carriera. “Sono contenta del mio percorso, sono una che seleziona molto – ha spiegato -. Ho iniziato con la moda, sono tuttora testimonial di brand importanti, e ho portato al successo due programmi come Made in Sud, che ho condotto per nove anni, e Battiti Live, che è arrivato alla sua quarta edizione. Ho fatto anche cinema d’autore e penso che cinema e tv si completino”.