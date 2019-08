Elisabetta Gregoraci e Briatore: vacanza insieme a Capri

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Briatore si divertono insieme a Capri, fra gite in barca e cene.

I due ex coniugi stanno trascorrendo le vacanze insieme, nonostante il loro matrimonio sia terminato nel 2017. Dopo dieci anni insieme, qualche anno fa Flavio ed Elisabetta avevano deciso di separarsi, ma questo non gli ha impedito di avere ottimi rapporti. Per il bene di Nathan Falco, il loro unico figlio, l’ex coppia ha continuato a frequentarsi.

Briatore e la Gregoraci trascorrono insieme il Natale e i compleanno del figlio, postando spesso su Instagram foto che documentano la felicità della famiglia riunita. Ora che Elisabetta ha interrotto la relazione con Francesco Bettuzzi, il manager di Pure Herbal a cui era legata da qualche tempo, il legame con l’ex marito è diventato ancora più forte.

Dopo una breve vacanza a Mykonos, la modella calabrese è volata prima in Sardegna, dove Briatore gestisce il famosissimo Billionaire, poi a Capri. La coppia è stata paparazzata mentre si rilassava su un lussuoso yacht a poca distanza dai faraglioni. L’imprenditore è apparso molto rilassato, mentre Elisabetta ha sfoggiato un bikini mozzafiato, prendendo il sole sulla barca e divertendosi sulla moto d’acqua.

La sera la ex coppia si è concessa una cena a base di musica e buon cibo all’Anema e Core, celebre locale di Capri. Insieme ad alcuni amici, Briatore ha prenotato un grande tavolo al centro del ristorante, sedendosi accanto all’ex moglie. I due hanno mangiato, riso e scherzato, ma soprattutto cantato insieme alla band, dando vita ad un simpatico siparietto.

Sorridenti e molto affiatati, la Gregoraci e Briatore sembrano ancora una coppia nonostante si siano separati. Così tanto che qualche tempo fa si era parlato di un ritorno di fiamma fra i due voluto da Flavio, disposto a tutto pur di riconquistare l’ex moglie e riunire la famiglia. Un gossip smentito dall’imprenditore che in una recente intervista ha affermato di non essere tornato con Elisabetta, ma di avere un rapporto splendido con lei.