Gregoraci: Briatore smentisce il flirt con Benedetta, ma spuntano nuove prove

Benedetta Bosi, la nuova (presunta) fiamma di Flavio Briatore

Dopo le polemiche e i commenti al vetriolo della Gregoraci, Briatore ha smentito il flirt con Benedetta Bosi, ma spuntano nuove foto che sembrano dimostrare l’esistenza di una love story fra i due.

Il settimanale Chi infatti ha pubblicato nuove foto che raccontano il legame fra l’imprenditore e la modella. Negli scatti Briatore e Benedetta sono molto complici mentre si divertono e si rilassano nel resort di Malindi, in Kenya, dove Flavio è di casa. Le immagini arrivano dopo che il milionario italiano aveva smentito sulle pagine di Novella 2000 l’esistenza di una storia d’amore con la studentessa ventenne.

“Benedetta è solo un’amica – aveva detto – poi si fa presto a dire altro […] Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”. Una smentita che però non sembra convincere. Secondo molti infatti Briatore starebbe solo cercando di spegnere i gossip su una relazione con la Bosi, ma la realtà sarebbe un’altra.

Di certo la love story ha minato gli equilibri privati dell’imprenditore. Quando avevano iniziato a circolare i primi pettegolezzi l’ex moglie Elisabetta Gregoraci era volata a Los Angeles con Nathan Falco. Poco dopo, a sorpresa, aveva commentato la liason dell’ex marito in modo piuttosto duro.

Su Instagram, Elisabetta aveva affermato di “rabbrividire” di fronte alla differenza d’età di 49 anni fra la Bosi e Briatore. Anche la modella aveva deciso di dire la sua sulla storia d’amore con Flavio, affermando: “L’intelligenza non invecchia mai”. Poi la smentita secca dell’imprenditore, seguita da nuove foto che sembrano confermare la storia. Qual è la verità?

Nel frattempo la Gregoraci, da tempo impegnata in un continuo tira e molla con Francesco Bettuzzi, avrebbe un nuovo spasimante. Lui è Matteo Baldo, ex fidanzato di Lindsay Lohan, che la starebbe corteggiando con regali e mazzi di rose rosse. La showgirl è da poco tornata dalla vacanza negli Stati Uniti e ora ci sarà tempo per un chiarimento privato con Briatore.