Elisabetta Gregoraci: Briatore prova a riconquistarla, ma lei dice no

Elisabetta Gregoraci dice no e respinge i tentativi di Flavio Briatore di riconquistarla.

La soubrette calabrese e l’imprenditore si sono lasciati dopo oltre dieci anni d’amore nel 2017. Una separazione consensuale, arrivata per volere di entrambi. Non a caso i rapporti fra gli ex sono rimasti ottimi, tanto che Elisabetta e Flavio sono stati avvistati più volte insieme per il bene di Nathan Falco, il figlio nato dal loro amore.

Compleanni e ricorrenze speciali hanno consentito alla famiglia di riunirsi, ma sembra che negli ultimi tempi Briatore avesse in mente qualcosa di più. Da settimane ormai si vociferava della volontà di Flavio di tornare con la Gregoraci per regalare maggiore serenità al figlio, che oggi ha 9 anni.

La showgirl infatti si è da poco lasciata con Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario dell’azienda Pure Herbal, mentre lui è single da un po’ dopo il brevissimo flirt con Taylor Mega. Secondo fonti vicine al milionario italiano, Briatore avrebbe fatto di tutto per riconquistare l’ex moglie, ma lei avrebbe rifiutato ogni tipo di riavvicinamento.

“Lui ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui – ha raccontato un amico al settimanale Nuovo -. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio”.

Elisabetta avrebbe deciso di voltare pagina definitivamente e pensare solo alla carriera, concentrandosi su nuovi progetti televisivi. Dopo il successo di Battiti Live (e qualche polemica a causa del gesto di Gabry Ponte), Elisabetta sarebbe pronta a condurre un nuovo programma su Rai Due.

Per questo starebbe progettando di lasciare Montecarlo per tornare a Milano, città in cui ha vissuto per molti anni prima di sposare Flavio Briatore. Una notizia che delude i fan della coppia che, dopo l’uscita di scena di Bettuzzi, sognavano un ritorno di fiamma come quello di Belen e De Martino, ma, a quanto pare, non ci sarà.