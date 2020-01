Elisabetta Gregoraci toglie il fiato in bikini. E Briatore si infuria su Instagram

editato in: da

Elisabetta Gregoraci conquista Instagram con un bikini mozzafiato a Dubai, mentre Flavio Briatore si infuria con chi critica il figlio Nathan Falco. Gli ex coniugi hanno deciso di trascorrere il Natale insieme, ma si sono separati per Capodanno. L’imprenditore è volato a Malindi, in Kenya, per trascorrere qualche giorno di relax con gli amici di sempre nel suo resort, portando con sé il figlio.

La showgirl calabrese invece è rimasta negli Emirati Arabi dove ha festeggiato con Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian l’arrivo di un nuovo anno. Per celebrare l’inizio del 2020, la Gregoraci si è regalata uno scatto in bikini che è stato particolarmente apprezzato. “Beautiful day”, ha scritto Elisabetta, pubblicando un’immagine in cui sorride in spiaggia e sfoggia un fisico scolpito.

I follower hanno molto apprezzato e si sono complimentati con lei. D’altronde non è la prima volta che la modella mostra su Instagram il risultato di un duro allenamento in palestra e dieta. E se la Gregoraci sorride a Dubai, Briatore a Malindi sta facendo i conti con gli haters che continuano a criticare Nathan Falco. L’imprenditore infatti ha condiviso un’immagine del figlio con la sua tata, ma lo scatto non è stato apprezzato da tutti.

“Ma metterlo un po’ a dieta no?”, ha scritto un utente accanto alla foto in cui Nathan sorride. La frase ha fatto infuriare Flavio che ha risposto a tono alla donna: “Tu dovresti rifarti la faccia visto la tua foto, cretina!”, ha replicato l’imprenditore.

Briatore e la Gregoraci si sono separati nel 2017 dopo circa dieci anni d’amore. La fine del matrimonio però non ha allontanato gli ex coniugi che sono rimasti uniti per il bene di Nathan Falco. Con l’obiettivo di dare stabilità e serenità al bambino, la modella e l’imprenditore hanno trascorso insieme le vacanze estive e le festività natalizie.

Oggi Elisabetta è single dopo l’addio all’imprenditore Francesco Bettuzzi, mentre Flavio avrebbe chiuso la love story con Benedetta Bosi, studentessa ventenne, per evitare conflitti con l’ex moglie e pensare al bene della famiglia.