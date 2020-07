Elisabetta Gregoraci pronta per Battiti Live 2020. E il figlio Nathan incontra la Ferragni

editato in: da

Elisabetta Gregoraci è pronta per Battiti Live 2020: la conduttrice è arrivata in Puglia non solo per godersi il magnifico territorio, ma soprattutto per prepararsi all’evento canoro dell’estate, che quest’anno torna con un’edizione rinnovata dal 27 luglio in onda su Italia 1.

Prima di partire, però, non ha perso occasione per stare un po’ con il figlio Nathan Falco nella loro Montecarlo, città dove vivono. Hanno speso, così, dei bellissimi momenti mamma-figlio come si può vedere dagli aggiornamenti di Instagram di Elisabetta, tra i quali Nathan si è dimostrato un bambino pieno di vita e felice.

Ma una sorpresa attendeva Nathan: nato dalla relazione di Elisabetta con l’imprenditore Flavio Briatore, il piccolo è abituato sin da piccolo alle interazioni con altre celebrità ed è sempre sembrato a suo agio in “questo mondo di grandi”. A tal proposito, il bambino ha avuto modo di incontrare la sua beniamina Chiara Ferragni, riuscendo a ottenere un tenerissimo selfie con l’influencer più amata dai giovani, che proprio in questi giorni si trova a Monte Carlo per lavoro.

Dopo la piacevole serata col figlio, Elisabetta ha annunciato su Instagram il suo imminente ritorno in tv:

Io mi sto preparando per partire… Tra poche ore raggiungerò la Puglia per Battiti Live!! Non vedo l’ora di abbracciarvi tutti… Vi aggiornerò sul dietro le quinte!

La neoquarantenne, d’altronde, ha mantenuto la promessa ai suoi seguaci: infatti, sono continui gli aggiornamenti sui social sulla preparazione per la prima serata di Battiti, tanto che in una storia ha chiesto consiglio su quali scarpe avrebbe dovuto indossare per la première.

Appena approdata in terra pugliese, Elisabetta ha subito dichiarato ai suoi fan:

Sono arrivata in Puglia. Sono super felice, non vedo l’ora di iniziare questa quarta edizione di Battiti Live e dopo tutto quello che è successo sono ancora più felice. Non vedo l’ora di riabbracciare tutta la mia squadra e tutti i miei compagni di avventura, perché squadra che vince non si cambia! Non vedo l’ora di regalarvi tante emozioni, tanta musica e tanta energia che ne abbiamo davvero bisogno! Viva la Puglia, viva l’Italia, viva Battiti Live!

Non vediamo l’ora di vedere la conduttrice di nuovo regina del palco: a tal proposito, non ci resta che aspettare il 27 luglio 2020, prima serata per Battiti Live 2020, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.