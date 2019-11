Elisabetta Gregoraci attacca Briatore per il flirt con Benedetta Bosi

editato in: da

Elisabetta Gregoraci attacca Flavio Briatore commentando la sua relazione con la giovanissima Benedetta Bosi. In questi giorni l’imprenditore è finito al centro del gossip per la love story con la modella di 49 anni più giovane. Una frequentazione che, a quanto pare, non piace alla showgirl calabrese, ex moglie di Briatore e madre di Nathan Falco.

Mentre l’imprenditore era a Malindi con la nuova fiamma, fra baci e tuffi in piscina, la Gregoraci è volata a Los Angeles con il figlio per sfuggire ai pettegolezzi. Se in passato Elisabetta aveva sempre mantenuto il più stretto riserbo riguardo la sua vita privata, rifiutandosi di commentare i flirt dell’ex marito, questa volta le cose sono andate diversamente.

Su Instagram la conduttrice ha risposto ai commenti dei fan sulla relazione fra Briatore e la Gregoraci, criticando duramente l’ex. Tutto è iniziato quando un fan ha scritto, parlando di Benedetta Bosi, una frase molto particolare: “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”. La replica di Elisabetta è stata tagliente: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”.

La presentatrice ha poi risposto a una fan che accusava Flavio di aver “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”. “Me lo auguro che se ne renda conto – ha spiegato la Gregoraci -. Ma non ne sono sicura”. Poi la showgirl ha risposto anche a un utente che parlava della sua vita passata con Briatore: “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”. E lei ha confermato: “Tanto”.

Dopo il divorzio, Elisabetta e Flavio avevano deciso di mantenere ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco, tanto da trascorrere le feste e le vacanze insieme. Secondo alcune indiscrezioni però nell’ultimo periodo il legame sarebbe stato messo a dura prova da alcune liti. Briatore infatti avrebbe criticato l’irrequietezza sentimentale della Gregoraci, impegnata da tempo in un tira e molla con Francesco Bettuzzi. L’entrata in scena di Benedetta Bosi avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione.