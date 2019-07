Elisabetta Canalis si racconta: la vita intima dopo i 40 anni

editato in: da

Elisabetta Canalis si confessa in un’intervista a cuore aperto a Panorama, e stupisce lasciandosi andare anche a confessioni che riguardano anche la sua vita intima.

Bellissima, dinamica, in forma smagliante, in questi giorni la ex velina, allieta i follower del suo seguitissimo profilo Instagram con scatti mozzafiato dalle sue vacanze in Sardegna. La showgirl ha ormai 41 anni, ma il suo fascino mediterraneo rimane quello della ragazza che danzando sul bancone incantava il pubblico di Striscia la Notizia.

Merito della costante attenzione alla cura del suo corpo e all’alimentazione sana. La Canalis racconta, infatti, la sua passione per centrifugati e frullati a base di frutta e verdura, e quella ancora più grande per le arti marziali, che la aiutano a mantenere un fisico da dieci e lode. Grazie a questi segreti di bellezza la ex velina sarda rimane per molti un vero e proprio sex symbol, ammirata e desiderata.

Eppure anche una donna così, giunta oramai ai 40 anni, racconta di come la sua vita – anche quella intima – sia cambiata dopo la nascita della figlia Skyler, avuta dal marito, il chirurgo estetico Brian Perry.

La ex velina che, grazie al suo fascino, in passato ha avuto ai suoi piedi latin lover e conquistatori di cuori femminili del calibro di Bobo Vieri e George Clooney, oggi rivela che la sua vita coniugale risente dei tanti impegni e della tanta fatica che accompagna le giornate di ogni madre lavoratrice con uno o più figli ancora piccoli da gestire.

Ed ecco la notizia: anche un sex symbol come Elisabetta Canalis, quando la vita diventa piena di altre cose, bellissime ma impegnative, deve ammettere: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte…”. E in camera da letto, non è solo la stanchezza a creare qualche difficoltà. La showgirl infatti si trova a dover gestire un’altra situazione tipica per le famiglie in cui arriva un figlio: “Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso“.

Se per Elisabetta, per il momento, è diminuito lo spazio e il tempo per condividere l’intimità con il marito, quello che non è cambiato è certamente l’amore che la unisce a lui. Infatti nell’intervista c’è anche spazio per una vera e propria dichiarazione per l’uomo che è al suo fianco dal 2013. “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene.“ dice convinta: “Io ora sono felice. Ho trovato il mio equilibrio“. E pazienza se, per questa felicità così matura e completa, può succedere di dover rinunciare momentaneamente a qualche notte d’amore.