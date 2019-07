Elisabetta Canalis, il post commovente per la figlia e la madre su Instagram

editato in: da

Elisabetta Canalis commuove i follower con un post pubblicato su Instagram e dedicato alla madre e alla figlia.

La showgirl sarda ormai da anni vive a Los Angeles, ma non ha mai dimenticato il legame con la sua terra d’origine, la Sardegna. Per questo appena può torna ad Alghero per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia. Anche quest’anno la Canalis è sbarcata in Italia insieme alla piccola Skyler Eva per trascorrere le vacanze estive al mare.

La piccola ha un rapporto speciale con la nonna e su Instagram, Elisabetta ha postato una foto in cui la piccola abbraccia Bruna Canalis. “Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama – ha rivelato l’ex velina di Striscia la Notizia -, avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo”.

“Ma se hai la fortuna di averli ancora con te – ha aggiunto – ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita”.

Un legame, quello con mamma Bruna, che è diventato ancora più forte da quando Elisabetta ha perso il suo papà, l’amatissimo Cesare Canalis. Medico e personalità molto conosciuta ad Alghero, il madre della showgirl era volato a Los Angeles per trascorrere del tempo con Skyler Eva e la figlia.

Poi un malore e un mese di coma, dopo il quale il papà di Elisabetta si è spento. “Quando si è sentito male ero uscita da casa da dieci minuti – aveva raccontato – è arrivata una telefonata di mia madre, sono tornata indietro e ho chiamato l’ambulanza. Lo hanno ricoverato ed è rimasto un mese in rianimazione, dove andavo tutti i giorni”.

“Di fronte a fatti del genere – aveva spiegato -, pensi che le cose non succedano per caso: lui era venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. Lo stesso ospedale che mi ha dato mia figlia, mi ha portato via mio padre”.