Elisabetta Canalis al liceo: bellissima fin da adolescente

Elisabetta Canalis e sua figlia Skyler: più bella cosa non c’è

Settembre: tempo di ritorno sui banchi di scuola, di addio alle vacanze. Il mese che segna la fine dell’estate e l’inizio di una stagione più malinconica ma altrettanto bella, con i suoi colori, le amicizie ritrovate, l’inizio di nuove avventure. E per chi la scuola l’ha finita da un pezzo, l’occasione di ricordare con un pizzico di nostalgia quei momenti in cui ci si ritrovava con i propri compagni al suono della campanella.

Elisabetta Canalis, che da tempo vive a Los Angeles, ma non ha dimenticato le sue origini, tanto da trascorrere ogni anno le sue vacanze estive nelle natia Sardegna, ha postato proprio in questi giorni una foto “amarcord” dei tempi del liceo. La si vede, sorridente, e già bellissima fin da adolescente, abbracciata ad una amica. E la didascalia: “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sassari- tempi del liceo 😆High school time in Sardegna 👧🏽👧🏽”.

Immediati i commenti dei follower, che sottolineano la bellezza della showgirl, adolescente ancora acerba ma già sensuale e magnetica, riempiendola di complimenti. “chissà quanti ne avrai fatti innamorare” scrivono i suoi fan. E chissà che tra i vari commenti non ci sia anche quello di qualche cuore trafitto di quegli anni.