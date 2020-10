Elisabetta Canalis ironica su Instagram: la foto che non ti aspetti (e la rende una di noi)

editato in: da

L’ironia è uno di pregi più belli, se poi a utilizzarla senza timore è una delle star italiane più amate fuori dai confini nazionali, allora diventa irresistibile. Ed Elisabetta Canalis ci ha dato prova di non temere la foto poco perfetta, lo “scatto rubato”, ma anzi di saperne fare un punto di forza: proprio come una vera diva.

In vacanza con la famiglia in Messico, la showgirl ha infatti postato sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto che la ritrae spettinata e con un’espressione buffa, poco dopo essere stata travolta da un’onda. Insomma non propriamente truccata e pettinata come in genere appare sulle copertine patinate. Ad accompagnare l’immagine una didascalia in cui dichiara inequivocabilmente il “colpevole”: “Un’altra foto fatta da mio marito”.

Brian Perri, evidentemente, non è la prima volta che la immortala in qualche scatto divertente. Ma la showgirl, invece di cestinarla come ci si potrebbe aspettare, l’ha pubblicato mostrando sicurezza in sé stessa e grande autoironia.

Una mossa che è piaciuta anche ai suoi fan che l’hanno riempita di commenti divertiti e di like, perché non c’è nulla come una foto “sbagliata” a ridimensionare la distanza che percepiamo tra noi e le star. E pubblicando questa immagine, Elisabetta, ha dato prova di essere una di noi e di non aver paura di dimostrarlo.

Nata sotto il segno della Vergine, Elisabetta Canalis il 12 settembre ha compiuto 42 anni e su di lei il tempo sembra non lasciare segni. Sempre splendida, come si può notare scorrendo la sua galleria su Instagram, negli scatti in costume ha mostrato più volte la sua perfetta forma fisica. Frutto di un duro e costante allenamento: chi la segue conosce la sua passione per lo sport, infatti spesso condivide le sue sessioni di allenamento. Così come è noto l’attaccamento alla sua Sardegna dove ha trascorso parte delle vacanze estive in compagnia del marito Brian (sposato ad Alghero nel 2014) e alla figlia Skyler nata nel 2015.

L’Elisabetta nazionale è da sempre impegnata anche sul fronte animalista e, per sensibilizzare chi la segue sui social, condivide spesso immagini, informazioni e appelli in favore degli animali.

Attivista, sportiva, autoironica e bellissima.