Elisabetta Canalis, foto di famiglia su Instagram: “Il significato dell’amore”

Elisabetta Canalis e sua figlia Skyler: più bella cosa non c’è

Un selfie di famiglia, che racchiude tutto l’amore. E poi alcuni scatti della sua bambina insieme al marito: Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini accompagnato da semplici parole, però ricche di significato.

La showgirl spesso condivide immagini di famiglia o video che la ritraggono insieme alla figlia, momenti domestici e di vita quotidiana che mostra ai suoi tanti fan. E proprio Skyler Eva è diventata una delle protagoniste più divertenti della sua bacheca su Instagram, dove si può ammirare in tutta la sua simpatia nei video che pubblica la mamma.

Tra i più belli, senza dubbio, quello che vede Elisabetta chiedere alla bambina chi sia più bravo a cucinare tra mamma e papà: sfide domestiche simpatiche, come quelle che potrebbero avvenire in un qualsiasi contesto familiare. Più di recente la piccola invece è stata protagonista di quello che mamma Elisabetta ha definito: “Il tutorial più temuto dai parrucchieri”, in cui Skyler ha insegnato ai follower di Elisabetta come usare la spazzola e come le piace mettere la fascia per i capelli: bellissima, molto dolce e solare la bimba ha conquistato i tantissimi fan della showgirl.

Elisabetta, invece, in occasione di San Valentino ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di immagini. La prima è un dolce scatto in cui la si vede in compagnia del marito Brian Perri e della piccola, accompagnato dalla frase: “Il significato dell’amore”.

Poche parole, ma molto incisive che Elisabetta Canalis ha voluto condividere con tutti i suoi numerosi follower di Instagram.

Oltre a questa foto, scorrendo, si possono vedere altre due immagini: nella prima il marito tiene in braccio la figlia, nella seconda sono sempre protagonisti loro due e li si vede mentre mostrano una pizza a forma di cuore.

Tantissimi i like e i commenti per questo post che mostra Elisabetta bellissima e al naturale insieme alla sua splendida famiglia. Classe 1978, la showgirl si è sposata con Brian Perri nel 2014 con una cerimonia ad Alghero, mentre la piccola Skyler Eva è nata nel 2015. E su Instagram l’ex velina è solita pubblicare tantissimi post: tra scatti di lavoro, fitness, fino a immagini della sua vita quotidiana, proprio come queste ultime foto piene d’amore.