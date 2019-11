Elisabetta Canalis attacca il manager su Instagram: “Sparito senza pagare”

editato in: da

Elisabetta Canalis attacca il manager su Instagram scatenando un’accesa polemica. L’ex velina di Striscia la Notizia, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbe accusato Francesco Graffagnini di non aver saldato alcune spettanze nei suoi confronti.

Lo scontro sarebbe avvenuto sui social e il condizionale è d’obbligo perché i messaggi, dopo pochi minuti, sarebbero stati cancellati dalla stessa showgirl sarda. A raccontare i fatti Dagospia, secondo cui Elisabetta si sarebbe sfogata su Instagram contro il manager, forse presa dalla rabbia, ma avrebbe poi deciso di spostare in privato la conversazione, eliminando i commenti.

Graffagnini collabora con numerosi artisti fra cui proprio Elisabetta Canalis. Il rapporto fra i due però sarebbe stato compromesso da alcuni problemi. A scatenare la polemica una foto della modella sarda sotto la quale sarebbe apparso il commento: “Beautiful Elisabetta Canalis”. L’artista avrebbe replicato immediatamente, furiosa: “Sarebbe beautiful anche che finiste di saldare le collaborazioni con gli artisti invece che sparire senza pagare”.

Poco dopo il botta e risposta su Instagram sarebbe scomparso. Non è chiaro cosa sia accaduto e la Canalis non sembra intenzionata a parlarne. Qualche ora dopo lo scontro la modella ha raccontato una giornata fra amiche con Bianca Balti e non ha commentato i fatti. Nemmeno il manager ha rilasciato dichiarazioni.

Nonostante sia un personaggio pubblico molto amato, la Canalis è particolarmente gelosa del suo privato. Lo dimostra il modo in cui Elisabetta ha scelto di gestire la lite con Maddalena Corvaglia. Le due ex veline di Striscia sono amiche da anni, ma nell’ultimo periodo si sono allontanate, non è ancora chiaro per quale motivo.

Dopo gossip e diverse domande, la modella sarda ha ammesso la lite, ma non ha voluto svelare nulla. “Maddalena? un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare” si è limitata a dire. La stessa scelta è stata fatta dalla Corvaglia che, almeno per ora, non sembra intenzionata a fare pace con l’amica.