Elisa Isoardi tra gaffe ed errori conquista tutti a La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi ha ormai conquistato il suo pubblico, complice la spontaneità degli ospiti della Prova del Cuoco e la presenza di Claudio Lippi che mette un pizzico di brio e di comicità a volte involontaria.

La bella Elisa diviene così oggetto di divertenti gaffe. La conduttrice chiede allo chef “amatoriale” della puntata del 7 ottobre se ha figli. Una domanda che non dovrebbe nascondere insidie eppure la risposta si trasforma in un momento di esilarante imbarazzo. Lui infatti risponde: “No, sono single, zitello come te“.

La Isoardi a quel punto replica cercando di salvare la situazione: “Certo, anche io sono zitella, siamo già andati un po’ avanti con l’età qui”. Il cuoco si rende conto dello scivolone e aggiusta il tiro: “No, io sono avanti con l’età, non tu”.

Conversazione finita, la bella Elisa sfoggia un sorriso di circostanza e passa ad altro. Ma in fondo lei stessa più volte ha dichiarato di essere felicemente single dopo la fine dell’amore con Matteo Salvini e la scorsa estate aveva posato in topless per dimostrare la sua totale libertà.

Sarà il siparietto divertente o l’errore di lettura dei risultati di Lippi, ma La Prova del Cuoco piace sempre più. Ancora non si vedono i risultati di Antonella Clerici e Forum su Canale 5 resta leader di fascia.

Il pubblico apprezza e sul profilo Instagram della Isoardi si precipita a farle i complimenti: “Cosa vogliamo di piu’ dalla vita? Grazie alla prova del cuoco magistralmente condotta dalla Elisa mia ho TOCCATO IL CIELO CON UN DITO! Meravigliosa Elisa ti adorooooooo”