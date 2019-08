Elisa Isoardi riparte da sé: la svolta su Instagram

editato in: da

La rottura con Matteo Salvini ha lasciato qualche cicatrice, ma ora Elisa Isoardi è pronta a ripartire da zero. Sono passati diversi mesi da quando la conduttrice ha dovuto affrontare quel difficile momento, e finalmente è riuscita a lasciarsi alle spalle il dolore.

Questa è stata un’estate molto prolifica per la Isoardi. Dopo aver portato a termine una bellissima stagione de La prova del cuoco, si è concessa qualche giorno di relax per ricaricare le batterie. Ma non ha mai smesso di lavorare: sarà ancora al timone di una nuova edizione del cooking show, il prossimo autunno, ed è intenzionata a dare il massimo affinché il suo pubblico non rimanga deluso. E in queste roventi settimane estive ha anche fatto i conti con la sofferenza che ha dovuto combattere dal momento in cui la sua relazione con Matteo Salvini è giunta al termine.

È passato quasi un anno da quando lei stessa ha annunciato su Instagram la rottura con il vicepremier, e non è stata certo una decisione semplice da prendere. Proprio nei giorni scorsi, in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la Isoardi ha rivelato qualche dettaglio in più sulla fine della sua storia d’amore con Salvini, dopo tanti mesi di silenzio. Un passo avanti per lasciarsi alle spalle quanto accaduto, e per andare finalmente avanti con la sua vita. Oggi, poi, Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram una foto che segna la sua svolta.

Si tratta di uno scatto proveniente dallo shooting di Diva e Donna, che la conduttrice ha deciso di condividere con i suoi fan. Una foto in cui posa con sguardo sensuale, accompagnata da una didascalia che ci racconta molto di più di quello che lei stessa ha mai fatto negli ultimi mesi. “Oggi svegliandomi, ho realizzato che..che tutto il resto è stupido voglio provare a vivere” – ha scritto Elisa, citando alcune frasi dello splendido brano degli Afterhours, intitolato Se io fossi il giudice. In molti ci hanno letto un desiderio di ripartire, di lasciar andare quello che è stato e di guardare finalmente al futuro.

Il messaggio di rinascita della conduttrice ha raccolto in pochissimo tempo l’entusiasmo dei suoi follower, che hanno applaudito alla sua decisione di dedicarsi a se stessa e di riprendere in mano la sua vita. E chissà che presto non ci sia per lei un nuovo amore: al momento nessun flirt all’orizzonte, come ha confessato di recente, ma l’estate non è ancora finita.