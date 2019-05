Elisa Isoardi svela quanto guadagna in un anno

editato in: da

Elisa Isoardi è tornata a parlare di sé, del suo lavoro e di Matteo Salvini. Si è raccontata a ruota libera in una recente intervista, lasciandosi andare a confessioni sulla sua vita personale.

La conduttrice della Prova del Cuoco ha toccato tanti punti: dal suo stipendio, alla vita quotidiana che condivideva con l’attuale Ministro degli Interni. Proprio facendo riferimento ad alcune affermazioni di Salvini, il quale avrebbe espresso la volontà di fissare un tetto ai compensi in Rai, la Isoardi ha rivelato quanto guadagna.

Per guidare il programma che va in onda su Rai 1, la padrona di casa del famoso cooking show, riceverebbe 260 mila euro lordi a stagione. Uno stipendio che spera di vedere aumentare con il tempo e con l’esperienza fino a raggiungere, magari, quello ottenuto dalla Clerici.

In questi anni, una delle tante accuse che l’ex compagna di Matteo Salvini si è sentita rivolgere è quella di aver ricevuto un trattamento di favore, per via della sua storia con l’attuale vicepremier. Le cose, spiega, non starebbero proprio così. Lei e Matteo, infatti, si sono conosciuti prima che lui diventasse un politico di successo e, al contrario, potrebbe essere stata lei ad aiutarlo parlandone sempre bene.

La loro storia risale, infatti, al 2013 e non al 2015 come si crede. Per due anni sono rimasti nell’ombra senza farsi scoprire da nessuno. Nonostante le voci di un tradimento, la Isoardi parla ancora con molto affetto del vecchio amore. “La prima storia importante della mia vita”, così l’ha definita la conduttrice. Ha poi dichiarato di aver pronunciato lei la parola fine, nonostante le colpe fossero attribuibili ad entrambi.

Tornare insieme è fuori discussione, ma si lascia andare a una confessione: Salvini ci avrebbe riprovato, ma mai veramente fino in fondo. Non è mancata, quindi, qualche frecciatina al Ministro. Se si tocca la politica, pur affermando di aver votato Lega quando erano ancora fidanzati, ammette di non essere d’accordo su alcuni punti con il suo ex.

La vita amorosa della conduttrice è comunque sempre al centro dell’attenzione. Da Flavio Briatore a Simone Rugiati, sono numerosi i flirt che le sono stati attribuiti. L’unico che ha confermato? Quello con Panariello. “Siamo stati insieme otto mesi” ha ammesso, il resto sono state solo semplici amicizie.