Elisa Isoardi, il segreto della sua abbronzatura perfetta

editato in: da

È ora di un po’ di relax anche per Elisa Isoardi. La bravissima conduttrice, che in queste settimane è freneticamente al lavoro per preparare la prossima stagione de La prova del cuoco, ha infatti deciso di prendersi una breve pausa.

Niente vacanze per lei, almeno per il momento. La Isoardi è troppo impegnata con il suo staff per trovare nuove idee, in modo da ripartire alla grande sin dalle prime puntate del cooking show, il prossimo settembre. Ma chi ha detto che non possa rilassarsi qualche ora sotto il sole?

E così, questo weekend Elisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sul terrazzo di casa, mentre legge un buon libro in costume da bagno. Occhiali da sole e una bottiglia di vetro al suo fianco sono i suoi alleati per un’abbronzatura perfetta. Ma che cosa contiene quella bottiglia che ha attirato l’attenzione dei fan?

Lo svela proprio la Isoardi, nella didascalia dell’immagine:

Aspettando La prova del cuoco mi abbronzo con l’olio EVO, non avevo altro in casa, ma ci sta. La compagnia è sublime: Johann Wolfgang Goethe in pieno romanticismo con ‘I dolori del giovane Werther’. Buon sabato.

È dunque questo il segreto per una tintarella impeccabile, che la conduttrice sfoggia nonostante non abbia ancora avuto tempo di andare in vacanza.

A dir la verità, Elisa ha confessato in un’intervista al settimanale Oggi che è solita concedersi, ogni tanto, un buon bagno rinfrescante al mare. In effetti, abitando a Roma, può raggiungere il lido di Ostia ogni volta che lo desidera, soprattutto di primo mattino, quando il traffico non è ancora intenso.

Il mese di luglio sarà dedicato quasi interamente al lavoro: la conduttrice ama davvero il suo mestiere, e il passaggio a una trasmissione importante come La prova del cuoco è stato per lei una gioia immensa. Il pubblico ha faticato un po’ ad accettare il cambio. Antonella Clerici, che le ha passato il testimone lo scorso settembre, era molto amata dai telespettatori.

L’esordio della Isoardi alla guida del cooking show sembrava un flop, ma il tempo le ha dato ragione. E ora, nonostante sia sempre al lavoro, può godersi ogni tanto qualche momento per sé. E chissà che l’estate non le porti l’amore: da quanto è finita con Matteo Salvini, Elisa si è infatti concentrata solamente su sé stessa.