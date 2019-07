Elisa Isoardi ritrova la felicità su Instagram con un uomo misterioso

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi pubblica su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di un uomo e subito si scatena il gossip.

Ogni volta che la presentatrice della Prova del Cuoco condivide un’immagine sui social accende il dibattito. Questa volta la bella Elisa ha voluto postare uno scatto artistico: lei sdraiata su un prato si appoggia a un bel ragazzo e commenta: “Coming soon… oggi si sta come nelle favole…”. Come nelle favole, ha trovato il suo principe azzurro?

La Isoardi lascia il dubbio, visto che tra gli hashtag compare la fatidica parola: #love, un dettaglio che non passa inosservato. Ma la conduttrice ci dice qualcosa in più, svela il suo nome. Si tratta di Mariano Sabatelli, hair and make up artist, come lui stesso si definisce sulla sua pagina Instagram. Dunque, potrebbe darsi che Elisa sia tanto felice perché sta trascorrendo ore serene in compagnia di colui che l’ha resa bellissima. Il mistero s’infittisce e i commenti dei follower impazzano dopo la gaffe della foto con la patente.

Qualcuno nota sulla pagina Instagram della Isoardi che Mariano Sabatelli ha le stesse iniziali di Matteo Salvini: “Notavo… Stesse iniziali:M.S. 😍”. Altri ribadiscono che preferivano vederla accanto al vicepremier: “Ti preferivo con Salvini, eravate una bella coppia! Ma forse hai altre prerogative!..”. C’è chi incredulo le chiede se è di nuovo innamorata: “No aspe che mi sono persa??? Hai ritrovato l amoreeeeeee ❤️❤️❤️” e ancora: “Ciao Elisa..ma è il.tuo fidanzato? Se così fosse complimenti..una bellissima coppia”.

Infine, le vengono chiesti chiarimenti, perché poco tempo fa Elisa aveva affermato di essere single e di non volere un altro uomo. Dunque che pensare? Certo tra i due pare ci sia dell’affetto, anche lui infatti pubblica la stessa foto sul suo profilo, ma non scrive commenti.

Sabatelli comunque sembra aver avuto il consenso del pubblico che invece aveva criticato Alessandro Di Paolo con cui avrebbe avuto un breve flirt, sempre smentito, la scorsa primavera.