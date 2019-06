Elisa Isoardi, novità alla Prova del Cuoco ma lei replica su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi, confermata alla conduzione della Prova del Cuoco per il prossimo anno, pare stia apportando importanti cambiamenti alla trasmissione.

In effetti, qualche giorno fa sul suo profilo Instagram aveva pubblicato una foto mentre era intenta a lavorare alla nuova stagione dello show cooking.

Intanto Blogo ha rivelato alcune delle novità che potremmo vedere in televisione dal prossimo settembre. Secondo il sito, Ivan Bacchi, spalla della Isoardi, avrebbe un ruolo ridimensionato. E intanto è quasi certa la sua partecipazione alla Vita in Diretta Estate. Poi, sempre stando alle indiscrezioni, la bella Elisa sarà affiancata da uno chef noto al grande pubblico. Si fa il nome di Gianfranco Vissani, con cui per altro la presentatrice era stata paparazzata mesi fa. Ma, si legge sempre su Blogo, è difficile che Vissani arrivi davvero, perché si vuole evitare l’effetto Andrea Lo Cicero, che è stato messo da parte prima del previsto.

La replica della Isoardi a queste rivelazioni non si è fatta attendere. Infatti, la presentatrice ha ripreso queste presunte novità sul suo profilo Instagram e ha così commentato:

Non mi sembra che siano queste le novità, ma sono felice di apprendere di Ivan bacchi alla vita in diretta 😊 felice per lui perché è un bravo professionista.

Dunque, dobbiamo aspettarci altro? Elisa smentisce? La Isoardi non rivela ulteriori dettagli, ma tra i suoi follower qualcuno esprime un desiderio:

Io vedrei bene alla Prova del Cuoco insieme a te Lorenzo Branchetti 🍳 Pensateci… è un professionista che merita.

Altri rimpiangono Ivan Bacchi:

Senza ivan bacchi non sarà la stessa prova del cuoco che ha fatto salire gli ascolti !!!

Elisa tace e preferisce dedicarsi a pedalate in bici col suo cucciolo o a postare splendidi tramonti sul mare.