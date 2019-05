Elisa Isoardi mostra le gambe su Instagram e scatena la polemica

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi dà la buonanotte su Instagram pubblicando un selfie che scatena polemiche e contestazioni.

La presentatrice della Prova del Cuoco è accovacciata a bordo del divano di casa sua, intenta a leggere un libro. Il mini abito nero però mostra più del dovuto, rivelando le gambe della bella Elisa che ancora una volta si mostra a piedi nudi, dopo la foto mentre pulisce il terrazzo in stile Mara Venier.

L’immagine privata della Isoardi divide i follower che non le risparmiano le critiche per la mancanza di spontaneità o per l’esagerazione della posa:

Elisa, nessuna spontaneità su questa foto, molto studiata! Non condivido questo mettere in mostra ….. !!! Hai visto i commenti tutti uomini interessati…. al tuo ….. 📖 !!! Poco elegante!! È il mio parere!

E ancora:

Mi chiedo perché oggi una donna famosa o no famosa deve mettere in mostra il proprio corpo x augurare una buonanotte o una buona lettura.Perché?

Non mancano gli apprezzamenti sulla sua bellezza conturbante, ma anche chi difende la scelta della presentatrice di mostrare la sua intimità:

Buonanotte elisa complimenti per la tua naturalezza che non è scontata di questi tempi sei verace

Altro commentano:

Donna meravigliosa e splendida fisico mozzafiato

Di nuovo la Isoardi suscita pareri contrastanti, ma in fondo è abituata a pubblicare su Instagram foto controverse che suscitano veri e proprio polveroni, come l’immagine usata per comunicare l’addio a Matteo Salvini che ritrae il vicepremier a letto. A distanza di mesi dalla loro rottura, la presentatrice deve ancora giustificare la sua scelta a chi continua a criticarla.