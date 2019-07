Elisa Isoardi mette a tacere le critiche dopo il bacio su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi non ci sta a essere criticata per la foto su Instagram dove bacia un bambino sulle labbra.

La presentatrice della Prova del Cuoco è irritata, se non furiosa, per l’accaduto e si sfoga sulle pagine dell’AdnKronos a cui rivela che il bimbo misterioso nell’immagine altro non è che Edoardo, il nipote di cinque anni.

A chi la critica duramente, fino a rivolgerle pesanti accuse, la Isoardi risponde con il motto del più antico ordine cavalleresco, quello della Giarrettiera: “Attorno al 1300, a un ballo di corte una contessa perse una giarrettiera. Il re in persona si chinò a raccoglierla per aiutare la gentildonna. Chi lo vide con quell’indumento intimo nelle mani iniziò a bisbigliare alle spalle del sovrano d’Inghilterra che pronunciò verso di loro solo alcune parole: ‘Honi soit qui mal y pense’, che ancora oggi è il motto dell’ordine cavalleresco più antico ed elevato d’Inghilterra. L’Ordine della Giarrettiera, appunto”.

Continua la bella Elisa: “In un’epoca in cui ogni nostro atto è vivisezionato e studiato, l’affetto viene ritenuto pericoloso. Si scomodano esperti e si citano testi di pedagogia e psicologia per dimostrare che un gesto del tutto naturale come un bacio a un bimbo possa nascondere chissà quali insidie”.

E a chi vede solo male e malizia in un gesto di naturale tenerezza, ribadisce: “Ebbene io non voglio chiamare docenti e saccenti in mia difesa. Se non bastano le antiche parole di sua maestà Edoardo III, mi appellerò alla saggezza di un vecchio adagio di casa mia che, traducendo dal piemontese, recita più o meno così: ‘Chi ha il sospetto ha il difetto’”.

Intanto sul suo profilo Instagram, la presentatrice conferma la sua posizione e ringrazia l’AdnKronos. I follower stanno dalla sua parte. Ma qualcuno ribadisce di disapprovare i baci sulle labbra dei bambini.

La polemica non è del tutto sopita ma la Isoardi non si ferma. Ed è tornata in Rai per preparare la prossima stagione della Prova del Cuoco.