Elisa Isoardi, su Instagram il post ironico su Salvini dopo le rivelazioni

editato in: da

Elisa Isoardi ironizza su Instagram dopo le rivelazioni su Matteo Salvini. In questi giorni hanno fatto molto discutere le confessioni della conduttrice della Prova del Cuoco, che è tornata a parlare della sua love story con il leader della Lega. Una storia d’amore importante, durata diversi anni e segnata anche dalla convivenza che, secondo molti, era destinata a portare alle nozze e a un figlio.

L’addio non è stato indolore per Elisa, che si è separata da Matteo Salvini a causa dei troppi impegni dell’ex ministro, diventato troppo poco presente nella sua vita. Oggi la Isoardi è single, mentre il politico è legato a Francesca Verdini, ma nelle interviste rilasciate dalla conduttrice non mancano mai domande sulla sua storia passata. Nell’ultima, rilasciata a Un Giorno da Pecora, Elisa si è lasciata andare a nuove rivelazioni su Salvini.

Ha raccontato di aver rubato la password del suo cellulare e di averlo controllato a sua insaputa. La showgirl ha anche svelato di aver trovato qualcosa che l’avrebbe fatta arrabbiare, scatenando la sua gelosia, così tanto da spingerla a spaccare lo smartphone. Le sue dichiarazioni hanno fatto molto scalpore e Matteo ha reagito su Instagram evitando l’argomento e concentrandosi sulla politica.

Elisa invece ha voluto ironizzare pubblicando un post dedicato proprio alla sua confessione. Su Instagram la conduttrice ha condiviso un meme in cui ha un’espressione sorpresa, mentre sotto appare la scritta: “Quando scopri che tutte le fidanzate controllano il telefono ai fidanzati”. Un chiaro riferimento a Salvini, che è stato commentato anche dalla stessa Isoardi che ha scritto: “Io come le altre”.

I follower hanno apprezzato, commentando divertiti il post. D’altronde Elisa ha dimostrato già in passato di essere una regina d’ironia e di non prendersi mai troppo sul serio (quando serve) sia in trasmissione alla Prova del Cuoco che nella vita di tutti i giorni. La relazione con Matteo è stata importante, ma ora lei – rivelazioni a parte – guarda avanti ed è pronta a un nuovo futuro di successi, nella speranza di trovare il grande amore.