Elisa Isoardi, confessione sul passato su Instagram: “Non tornerei indietro”

Elisa Isoardi torna a raccontarsi su Instagram con grande sincerità, condividendo con i follower il suo pensiero sulla vita.

L’ultimo periodo è stato caratterizzato da grandi cambiamenti per la conduttrice che ha dovuto fare i conti con l’addio a Matteo Salvini. Dopo aver investito tanto in una relazione con il leader della Lega, la modella ha deciso di dirgli addio. Una scelta dolorosa e molto coraggiosa, che l’ha resa una donna più forte e consapevole.

Attualmente Salvini è legato a Francesca Verdini, con cui sta vivendo una nuova love story, mentre la Isoardi, dopo un breve flirt con un imprenditore, è single. La conduttrice non ha mai nascosto di essere in cerca dell’amore vero e di sognare una famiglia. Con il politico aveva progettato già le nozze e sperava di diventare mamma, oggi però tutto questo appartiene al passato.

Elisa è andata avanti e su Instagram racconta le sue nuove consapevolezze e la certezza di non volersi voltare mai. “Ci sono, mi piace vederle, parlano di me, delle mie gioie e dei dolori… Anna Magnani diceva: “Lasciami tutte le rughe non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire“. #nontornereiidietro #buonanotte #èlavita #iltempopassa #assaporareogniattimo”.

“Io dovevo badare a me e lui a sé – aveva raccontato qualche giorno fa a Diva e Donna -, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”.

“Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita – aveva aggiunto parlando di Francesca Verdini, nuovo amore di Salvini -. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo – aveva aggiunto – se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”.