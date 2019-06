Elisa Isoardi, su Instagram il primo giorno in spiaggia: costume intero e sorrisi

editato in: da

Prima giornata di mare per Elisa Isoardi, che si gode finalmente un momento di relax in compagnia dell’amica Raffaella.

Conclusa la stagione de La Prova del Cuoco, tra lacrime e saluti, la conduttrice si regala la prima giornata di sole insieme a una delle sue più care amiche. Sulla spiaggia di Sabaudia, Elisa e Raffaella appaiono sorridenti e felici nella foto condivisa dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

La Isoardi apre così la stagione estiva sul litorale laziale, indossando un costume intero nero dallo scollo profondo e un cappello a visiera dello stesso colore. L’amica della conduttrice ha optato, invece, per un bikini verde militare e un cappello a visiera blu scuro. Entrambe sorridenti, le due amiche si sono dedicate Stories e post di Instagram per l’intera giornata, dimostrando un’amicizia profonda e sincera. “E meno male che c’è lei! Cuore mio!”, scrive Elisa Isoardi nel post dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo.

Finalmente un momento di relax e serenità per la conduttrice de La Prova del Cuoco, il programma televisivo di cucina che si è concluso da poco. Proprio qualche giorno fa, la Isoardi ha salutato il pubblico tra lacrime di commozione e tristezza. Nel suo discorso di fine stagione, il riferimento ad Antonella Clerici è stato immancabile. D’altronde, il fantasma dell’ex conduttrice ha sempre aleggiato su Elisa nel corso dell’intera stagione del programma. E per quanto l’ex compagna di Salvini abbia cercato di nascondere le sue preoccupazioni, ha poi ammesso il suo timore di non essere all’altezza della Clerici. “È ancora nel cuore di tutti”, ha detto riguardo l’ex conduttrice del programma. Eppure, la commozione e l’affetto del pubblico sembrano dimostrarle che non è davvero così.

Ancora nessuna conferma però riguardo la futura conduzione de La Prova del Cuoco. Sarà di nuova la Isoardi la conduttrice del programma? O la Rai stupirà tutti con un ritorno di Antonella Clerici? Ancora non ci è dato saperlo. A preoccupare Elisa non è solo questo. Proprio in questi giorni Salvini ha presentato ufficialmente la fidanzata Francesca Verdini come First Lady, archiviando definitivamente la storia con la Isoardi. Ma nonostante tutto, la conduttrice si gode il meritato riposo e relax sulla spiaggia di Sabaudia, mostrandosi in ottima forma. Un costume intero e un sorriso smagliante per dimostrare la positività con cui sta affrontando questo momento.