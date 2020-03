Elisa Isoardi in ritardo. Claudio Lippi salva La Prova del Cuoco

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Sorpresa alla Prova del Cuoco, Elisa Isoardi non c’è a trasmissione iniziata. E Claudio Lippi si trova tutto solo ad affrontare il pubblico.

Ma procediamo con ordine. Di solito la presentatrice apre lo show cooking da sola. Anzi, documenta il suo ingresso in studio nelle Stories di Instagram dove si mostra dietro le quinte. Ma questa volta non c’è traccia né del post social né della bella Elisa tra i fornelli. Al suo posto c’è Lippi che salva la situazione.

Il pubblico vedendolo tutto solo, lo incoraggia gridando: “Claudio, Claudio, Claudio”. A questo punto lui interviene e replica: “Non dovete gridare Claudio, bensì Elisa, Elisa, Elisa”.

Il calore dello studio fa comparire la Isoardi che col fiatone spiega cosa le è successo. Il suo ritardo è stato causato da un problema tecnico. Il microfono non le si è agganciato alla maglia e questo le ha impedito di fare il suo ingresso in orario per la diretta.

Appena le è stato possibile è corsa per raggiungere Lippi e questo spiega il fatto che è rimasta senza fiato. Il problema però non è del tutto rientrato. Infatti la bella Elisa deve tenere il microfono in mano e commenta. “Oggi vado avanti così”.

A questo punto, un tecnico le viene incontro e sistema finalmente il microfono. La trasmissione prende il via senza ulteriori indugi. E il piccolo ritardo è presto dimenticato.