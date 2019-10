Elisa Isoardi in lingerie: elogio alla bellezza su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi ha condiviso sul profilo Instagram una foto che la ritrae con una sottoveste di pizzo bianco.

La presentatrice commenta lo scatto rifacendosi a Baudelaire: “Uno dei caratteri più interessanti della bellezza è il mistero e ancora-perché io abbia il coraggio di confessare fino a che punto mi senta moderno in estetica- l’infelicità. Io non pretendo che la gioia non possa associarsi alla bellezza ma affermo che la gioia è uno dei suoi ornamenti più volgari e la malinconia ne è invece la illustre compagna”.

Dopo le foto in topless della scorsa estate, la Isoardi stupisce ancora una volta i fan con un selfie conturbante. La bella Elisa indossa un abito-lingerie trasparente, la spallina scende e lascia scoperta la spalla. Lei guarda languida l’obiettivo, come sognante, e la nuova pettinatura esalta i tratti del viso. Il suo vuole essere un elogio della bellezza femminile. E i follower apprezzano, precipitandosi a farle i complimenti su Instagram. Tutti concordi nel ritenerla “meravigliosa”.

Un dolce modo della Isoardi di dare la buonanotte al suo pubblico, prima di incontrarlo nuovamente in tv alla Prova del Cuoco. Ma soprattutto un modo per riscattarsi dalle critiche feroci che ancora subisce per come si veste e per il suo look.

Questo è il secondo anno che Elisa presenta lo show cooking ma ancora c’è chi fa paragoni con Antonella Clerici, anche per quanto riguarda gli outfit. La povera Isoardi è bersagliata dai giudizi negativi, questa volta però non ci sta e replica con la foto che vuole essere un inno alla (sua) bellezza.