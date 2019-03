Elisa Isoardi ha un nuovo uomo dopo Salvini: bacio in autogrill

editato in: da

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: look e curiosità

Elisa Isoardi è stata sorpresa per la prima volta con un altro uomo, dopo la fine della storia con Matteo Salvini.

Lo rivela il magazine Diva e Donna che ha paparazzato la presentatrice della Prova del Cuoco in compagnia di Alessandro Di Paolo produttore con la fama di milionario-playboy. Isoardi e Di Paolo hanno trascorso un intero weekend insieme in Toscana, fra Cortona e Firenze, e poi in occasione di una serata sul litorale laziale ad Anzio, è scattato il bacio in autogrill.

I diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito. La bella Elisa non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram da quasi due giorni. L’ultima foto la ritrae domenica sera in compagnia del suo cane, pronta per una nuova settimana con La Prova del Cuoco.

Anche se qualche giorno fa, la Isoardi aveva pubblicato un selfie che la ritraeva intenta a mordere un cannolo siciliano e lei commentava: “In pausa… carenza d’affetto? Love you”. Carenza che sembra finalmente aver colmato con Di Paolo, dopo che tra lei e Salvini è tutto finito.

Dunque il presunto flirt con Alberto Matano, di cui aveva postato uno scatto col commento: “Innamorata di lui”, era solo un depistaggio o meglio un gioco simpatico.