Elisa Isoardi guarda al futuro e lancia un appello a Antonella Clerici

editato in: da

Elisa Isoardi, la sua vita dopo La Prova del Cuoco fra ricette e amici

Sull’estate di Elisa Isoardi torna a splendere il sole, dopo le indiscrezioni che si sono susseguite sul suo conto con la chiusura de La Prova del Cuoco. La conduttrice sta già pensando al futuro, ma non manca di lanciare un appello alla sua collega Antonella Clerici.

Nelle scorse settimane, Elisa Isoardi è stata al centro dei rumor a causa della decisione della Rai di dire addio alla storica trasmissione La Prova del Cuoco. Una scelta che, complice anche l’annuncio dell’arrivo di un nuovo programma per Antonella Clerici, aveva fatto nascere molti sospetti. Si è a lungo chiacchierato di una rivalità tra le due conduttrici, che però entrambe hanno smentito. E adesso la Isoardi si lascia andare ad alcune rivelazioni sulle pagine di Nuovo Tv, parlando dei suoi nuovi progetti.

“Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante” – spiega la presentatrice, facendo riferimento alle esperienze che la attendono. Per la prossima stagione, sarà infatti impegnata alla guida di Check Up, un programma dedicato alla salute, e nella durissima sfida di Ballando con le Stelle, nei panni di nuova concorrente dello show di Milly Carlucci.

Tuttavia, prima di voltare definitivamente pagina, lancia un appello ad Antonella Clerici – anzi, due. “Per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione” – confessa infatti la Isoardi. Ricordiamo che Antonella tornerà in televisione il prossimo autunno con un nuovo format È Sempre Mezzogiorno, dedicato naturalmente alla cucina: accoglierà l’accorata richiesta di Elisa? E poi, prosegue la conduttrice: “Non posso che augurarle il massimo! E spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei”. Insomma, pare che la tensione tra le due presentatrici – se mai davvero c’è stata – sia ormai stemperata.

Intanto, nell’attesa che la stagione televisiva riparta, Elisa Isoardi si gode le ferie estive. In un’intervista esclusiva a La Stampa, la conduttrice si racconta: “Sono in vacanza da sola (con il cane), ma non ho mai detto no alla vita. Il futuro? Vorrei metter su famiglia”. Al momento, Elisa ha rivelato di essere single. Ma a quanto pare ha importanti progetti da realizzare, nella sua vita.