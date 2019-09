Elisa Isoardi di Salvini non si pente. E dimagrisce 3 chili

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi è pronta a ricominciare La Prova del Cuoco, ma questa volta da single.

Della decisione di lasciare Matteo Salvini, non si pente, come ha spiegato in un’intervista al magazine Oggi:

Decidere di mettere la parola fine a una relazione di cinque anni significa avere la capacità di mettersi in discussione anche intuendo di poterne soffrire. Non mi sono sentita smarrita, ma fallita sentimentalmente sì. Ma ora posso dire con franchezza che non provo nessun rimpianto.

Quindi nessuna possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex vicepremier, nemmeno quando la relazione con Francesca Verdini è sembrata vacillare. Anzi, la Isoardi non pensa a nessuna storia d’amore, né con Salvini né con altri, come lei stessa ha spiegato:

A chi mi chiede se desidero un nuovo amore rispondo che non ne sento affatto la mancanza, perché sto bene così. Io mi basto e avanzo.

La conduttrice della Prova del Cuoco spiega di aver raggiunto un “equilibrio perfetto“:

Mi sento bella solo se sono in pace con me stessa. So che la sensualità di una donna è fatta di un mix fra cervello e anima, pertanto bado a entrambi. Leggo, studio e coltivo la mia spiritualità interiore.

E aggiunge:

Ho davvero valorizzato alcune presenze, pensando che in fondo certe assenze non siano determinanti per me. È stato un percorso faticoso, non lo nego. Negli ultimi anni nulla è stato scontato, anche scegliere di allontanarmi da chi non mi faceva stare bene. Ho tirato le somme e ho raggiunto quello che ora definisco “l’equilibrio perfetto”.

La Isoardi si butta a capo fitto sul lavoro. Su Instagram si mostra nel camerino della Prova del Cuoco e annuncia grandi novità e attesi ritorni:

Pensavo non arrivasse più e invece eccomi qui, nel camerino de #laprovadelcuoco. Non vedo l’ora di entrare nelle vostre case per farvi scoprire tutte le novità, tra attesissimi ritorni, new entry e tutte le sorprese che ho pensato per Voi! In cucina con il sorriso e l’entusiasmo di sempre!

Mentre per quanto riguarda la sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, a Oggi chiarisce:

Mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe una sfida conciliare due trasmissioni così impegnative, ma si sa: le sfide mi affascinano e non mi tiro indietro mai.

Elisa dunque è perfettamente realizzata e in splendida forma. Quest’estate ha perso 3 chili. Nei mesi scorsi la presentatrice era stata criticata per essere ingrassata di 5 chili. Lei rispose con una conturbante foto in topless. E ora che è dimagrita, svela il suo segreto. Nessuna dieta particolare, ma le passeggiate col suo amato cagnolino, Zenit, come lei stessa ha confessato a Di Più Tv.