Elisa Isoardi concorrente di Ballando con le Stelle: la conferma su Instagram

Già da tempo si parlava della presunta partecipazione di Elisa Isoardi allo show di Rai1, ma la conferma ufficiale è arrivata solamente nelle ultime ore. La conduttrice farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, pronta a tuffarsi in questa nuova avventura.

Nei mesi scorsi si sono susseguite moltissime indiscrezioni in merito ai protagonisti della celebre trasmissione condotta da Milly Carlucci, che quest’anno ha subito grandi cambiamenti nella programmazione ed è finita direttamente nel palinsesto autunnale della Rai. Una delle voci che più hanno fatto scalpore riguardava proprio la presenza di Elisa Isoardi nel cast del talent show dedicato alla danza. Lei stessa, tempo fa, aveva rivelato il suo grande desiderio di prendere parte a Ballando con le Stelle, e a quanto pare la produzione ha risposto prontamente al suo appello.

Se però fino a poco fa si parlava unicamente di voci, ora c’è una conferma ufficiale. La Isoardi ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al settimanale Oggi, nel corso della quale ha affrontato diversi temi. Tra questi, si è dilungata sui suoi progetti lavorativi futuri, ora che il suo programma La Prova del Cuoco ha chiuso i battenti. E la conduttrice ha rivelato di volersi dedicare a questa nuova, intrigante esperienza: “Riparto da Ballando… anche se sono rigidissima” – ha spiegato Elisa.

Qualche ora dopo, la notizia è arrivata anche sui social. La Isoardi ha infatti condiviso su Instagram un frame del famosissimo film Dirty Dancing, in cui si vede Patrick Swayze e Jennifer Grey impegnati in una danza sfrenata. “Eccoci qua! Io e il mio futuro maestro di ballo, aspettando Ballando con le Stelle” – ha commentato la conduttrice, annunciando ufficialmente la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, con grande ironia.

I suoi fan hanno preso d’assalto il post, lasciandole decine di commenti entusiastici: in molti non vedono l’ora di vederla alle prese con le difficilissime sfide di ballo che dovrà affrontare per convincere la giuria di Ballando con le Stelle. Anche perché la concorrenza sarà spietata, almeno a giudicare dai primi concorrenti che sono stati ufficializzati. Ma Elisa Isoardi è più agguerrita che mai, pronta a dare il meglio di sé per vincere questa prova così ardua. E può sicuramente contare su migliaia di follower che tifano per lei.