Elisa Isoardi al naturale su Instagram. E arriva il commento di Caterina Balivo

Periodo di relax e di vacanza anche per la bella Elisa Isoardi. I molteplici impegni che la stagione televisiva recentemente conclusasi l’hanno portata a sostenere sono momentaneamente sospesi, pertanto è arrivato, per la conduttrice, il momento di riposare.

Se è vero che la sua avventura a La Prova del Cuoco si è conclusa, è altrettanto vero che la bella conduttrice non riesce proprio a stare lontana dai fornelli. Com’è possibile vedere sul suo profilo Instagram, dopo l’ultima puntata del cooking show si è dedicata a due cose: i suoi amici e le ricette, che continua a sperimentare anche lontana dagli studi Rai.

L’ultima foto pubblicata, in particolare, è deliziosa: la conduttrice si mostra ai suoi fan struccata e bellissima al naturale, con la chioma leggermente scarmigliata e un dolcissimo sorriso a illuminarle il viso. Con una mano tiene una pentola blu, all’interno della quale si trovano delle succose ciliegie.

Nessuno spazio alla malinconia, la voglia di cucinare è molto più grande ed Elisa spiega di essere alle prese con una confettura di ciliegie, scrivendo una didascalia simpatica riguardo alle sue dita annerite dai frutti:

Buongiorno ragazzi! E confettura di ciliegie sia! Alle mani penserò dopo!

A rendere ancora più particolare la foto è il commento di una persona speciale: Caterina Balivo. Pare che le conduttrici siano amiche: tra le altre cose, la Isoardi è stata ospite di Vieni da Me. Tra loro c’è un bel rapporto, testimoniato dal commento divertente della Balivo:

Per favore un barattolino per Cora che ne va pazza. Grazie

Così ha commentato la Balivo che, in questo momento, con la Isoardi condivide anche il destino lavorativo. Nessuna delle due conduttrici, infatti, tornerà negli studi che per lungo tempo sono stati la loro casa.

Forse anche per questa ragione le due sono più vicine: entrambe hanno dovuto lasciare quello che era un porto sicuro e si lanceranno, sicuramente, in nuove esaltanti avventure. Per la Balivo corrono voci di uno spostamento a Sky o La7, mentre la Isoardi resterebbe in casa Rai, conducendo un programma storico. Una cosa, comunque, è certa: brilleranno ovunque vadano, come e più di prima.