Elisa Isoardi concorrente di Ballando con le stelle. L’indiscrezione

Nuovo anno televisivo, nuova avventura per Elisa Isoardi. La conduttrice infatti, oltre a rimanere saldamente al timone de La prova del cuoco, starebbe per buttarsi anche nelle danze, come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Tv Blogo, quella che ripartirà a settembre, per la presentatrice piemontese, sarà quindi una stagione televisiva molto piena, che la porterà anche ad avere un posto tra i protagonisti della prima serata del sabato di Rai Uno.

Mentre lei è già da giorni al lavoro con il suo staff per preparare la nuova edizione del cookingshow del mezzogiorno ereditato da Antonella Clerici, in Rai avrebbero quindi deciso che la Isoardi sarebbe anche la perfetta concorrente per il seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci. Spigliata, energica, volto famigliare e amato delle prima rete Rai, in molti sarebbero curiosi di seguire la Isoardi tra prove, allenamenti, piroette e coreografie.

Una scelta che in realtà non stupisce più di tanto. Gli autori e la produzione del programma, come tutto il pubblico che l’ha seguita da casa, si saranno di certo ricordati della strepitosa e sorprendete performance che ha visto protagonista la regina de La Prova del cuoco sul palco di Ballando con le stelle nel finale della scorsa stagione in qualità di ‘ballerina per una notte’.

Il charlestone scatenato dell’ex fidanzata di Matteo Salvini in coppia con Samuel Peron, quella sera, aveva stregato il pubblico e, impresa ben più ardua, aveva convinto i severissimi giudici di Ballando con le Stelle.

La Isoardi in quell’occasione, oltre alla solita energia, aveva tirato fuori una grazia e una capacità di coordinazione inaspettata.

Era stata lei stessa a spegnere gli entusiasmi nei giorni precedenti l’esibizione, definendosi addirittura, ‘legnosa’.

Vedendola volteggiare e saltellare al ritmo sfrenato del ballo, guidata da Peron, si è dimostrata tutt’altro che legnosa, tanto che, forse, proprio grazie a quell’esibizione così coinvolgente e ad alto tasso di spettacolarità, oggi pare che la produzione del danceshow la stia rincorrendo per averla nel cast della prossima stagione e, secondo le più fresche indiscrezioni, l’avrebbe ormai convinta a unirsi alla corte di Milly Carlucci.