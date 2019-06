La Michelazzo innamorata del vero Simone Coppi: la confessione su Instagram

editato in: da

Eliana Michelazzo ci è ricascata, e si è innamorata di nuovo di Simone Coppi. Questa volta, però, di quello vero. Il bel Stephan Weiler sembra aver fatto perdere la testa all’ex agente di Pamela Prati che, durante una diretta su Instagram, ha confessato di essersi innamorata.

Una dichiarazione che non stupisce troppo dato che, già dopo il primo incontro con il bel Mister Svizzera durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, la Michelazzo aveva dedicato un lungo post su Instagram all’uomo con cui ha pensato di essere stata sposata per ben dieci anni.

Finalmente ti ho guardato negli occhi. Ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla. Ho aspettato uno tuo abbraccio per tanti anni, ma sapevo che non lo potevo fare.

Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere rimasta piacevolmente colpita dall’incontro con Stephan Weiler, il finto Simone Coppi di cui è stata innamorata per tantissimi anni. Tuttavia, Eliana è rimasta ben più che colpita. A circa una settimana di distanza dall’incontro, durante un live su Instagram, ha dichiarato di pensare ancora al bel Mister Svizzera e di essersene addirittura innamorata:

Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi. Niente, non c’è trippa per gatti con Stephan Weiler. Inutile che mi chiedete sempre di lui. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato.

Ma quello della Michelazzo è un sentimento reale o un amore platonico? Ricordiamoci anche che l’ex manager della Prati ha vissuto per dieci anni, seppur a suo modo, una relazione sentimentale con Simone Coppi, che ha sempre creduto avere le fattezze estetiche del bel Weiler. E questo influisce sicuramente sui sentimenti che Eliana dichiara di provare per Stephan. Che, nella testa della ragazza, i due uomini siano legati tra loro fin quasi a confondersi, è abbastanza evidente.

In ogni caso, la Michelazzo ha dichiarato che domani sarà presente all’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. E forse lo sarà anche Mister Svizzera, così come è accaduto nelle settimane precedenti. Ci sarà da aspettarsi una dichiarazione di Eliana a cuore aperto?