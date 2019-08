Eliana Michelazzo, dopo il caso Prati svela il nuovo amore su Instagram

editato in: da

È ora di mettere la parola fine alla lunga storia fatta di menzogne e sofferenze per Eliana Michelazzo. La donna, coinvolta nel caso Pamela Prati, si sta godendo le ultime settimane d’estate con un uomo (vero) al suo fianco, e lo svela ai suoi follower.

La sua è stata una vicenda molto travagliata, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo per molti mesi. Barbara D’Urso ha infatti raccontato tutta la storia a Live – Non è la D’Urso in più occasioni, visti anche i continui colpi di scena emersi con il passare del tempo. Eliana è stata una delle protagoniste dello scandalo di cronaca più succoso degli ultimi anni, e sul suo conto sono emersi dettagli che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Come ad esempio il fatto che per ben 10 anni ha creduto di essere dapprima fidanzata e poi sposata con Simone Coppi, un uomo che non è mai esistito. L’ex agente di Pamela Prati ha dovuto superare un momento molto difficile, quando questa primavera il castello di carte è finalmente crollato.

Adesso però la tempesta sembra passata e all’orizzonte spunta l’arcobaleno. La Michelazzo può ricominciare da zero, questa volta con una persona in carne ed ossa al suo fianco. A svelarlo è una foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, confermando così le tante voci che si rincorrevano ormai da qualche settimana. “Non servono parole… basta poco per sentirsi sereni” – scrive Eliana a didascalia di una foto in cui vediamo la sua mano poggiata teneramente su quella di un misterioso uomo… che in realtà molto misterioso non è, visto che il tag ci riporta a un certo Daniele, di cui non sappiamo molto altro tranne il nome.

I due sono ora in Sardegna e si stanno godendo un po’ di relax e di divertimento notturno in questa calda estate che, per Eliana, segna il punto di (ri)partenza. Naturalmente, tra i commenti che hanno sommerso il profilo social della donna, ce ne sono molti che fanno riferimento al Pamela Prati gate. C’è chi si chiede se il divorzio con Simone Coppi sia già andato in porto, vista la sua nuova fiamma, e chi invece domanda una foto “completa” di Daniele per verificare che sia davvero esistente. La Michelazzo ha reagito molto bene anche alle critiche: ha una risposta pronta per tutti, tra sorrisi e battute pungenti. Inoltre ha già presentato il suo nuovo fidanzato tra le storie di Instagram, ridendoci su quando in un locale hanno passato la celebre canzone di Renato Zero, Il triangolo, durante la strofa “Lui chi è?”.