Chi è Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati

Eliana Michelazzo è l’agente di Pamela Prati, insieme a Pamela Perricciolo, e una delle sue migliori amiche.

La manager è stata spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso per difendere la showgirl sarda dall’accusa di aver progettato delle false nozze con Mark Caltagirone. Classe 1979, Eliana è originaria di Roma ed è un volto noto della tv. Nel 2008 infatti è sbarcata a Uomini e Donne, dove ha cercato di conquistare il cuore di Federico Mastrostefano, tronista e istruttore di nuoto.

All’epoca Eliana faceva l’estetista e divenne da subito la preferita del pubblico grazie alla sua spontaneità e schiettezza. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi però non si concluse nel migliore dei modi e Federico scelse un’altra corteggiatrice, Pamela Compagnucci.

In seguito Eliana Michelazzo scomparve dal piccolo schermo per ricomparire dietro le quinte. Oggi infatti gestisce la Aicos Management, un’agenzia che cura l’immagine dei vip, insieme a Pamela Perricciolo e la Prati. Le tre donne sono molto unite e più volte l’ex corteggiatrice è stata ospite di Live – Non è la D’Urso, difendendo la posizione dell’amica.

Nonostante lavori nel mondo dello spettacolo, la vita privata di Eliana è un mistero. Di lei si sa poco e niente, anche se qualche tempo fa erano state annunciate le nozze con Simone Coppi. Nel corso delle ultime puntate dello show di Barbara D’Urso, la Michelazzo ha chiesto chiaramente di non parlare del suo passato e del privato, limitandosi a rispondere solo alle domande riguardo l’affaire Prati.

Proprio Eliana, insieme a Pamela Perricciolo, ha annunciato che le nozze della soubrette sono state rimandate. Troppa pressione mediatica e accuse hanno spinto la Prati a ripensarci e a spostare a data da destinarsi il matrimonio con Mark Caltagirone. La cerimonia – come è ormai noto – sarebbe stata trasmessa in diretta a Verissimo, in base ad alcuni accordi, ma dopo la bufera mediatica e le polemiche qualcosa è cambiato.