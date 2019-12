Elettra Lamborghini si sposa, il tenero annuncio su Instagram

editato in: da

Era nell’aria già da un po’ e adesso è arrivata la conferma, del resto il rapporto tra Elettra Lamborghini e il suo fidanzato Afrojack, era ormai più che consolidato. E non sappiamo se è stata la magia del Natale o l’atmosfera di festa a convincere il ragazzo a fare la proposta tanto attesa, resta il fatto che la cantante ha detto sì.

Elettra Lamborghini convolerà presto a nozze con Afrojack. I due fanno coppia fissa da più di un anno e il grande amore reciproco che li lega da quando si sono fidanzati è sempre stato sotto gli occhi di tutti.

Afrojack è un dj olandese di 32 anni affermato in tutto il mondo e la scoppiettante cantante italiana ha perso sin da subito la testa per lui. La loro però è stata una storia a distanza, lei sempre in giro per il mondo, lui impegnato attivamente in Olanda con le sue serate. Questo però non ha impedito ai due di amarsi e tra un aereo e l’altro di incontrarsi tra i numerosi impegni di entrambi, fino ad oggi, giorno nel quale hanno deciso di sposarsi.

L’annuncio del matrimonio è avvenuto su Instagram, attraverso il profilo di Elettra. La giovane Lamborghini ha infatti pubblicato una fotografia dove sorridente ed entusiasta mostra l’anello con il quale Afrojack le ha chiesto di sposarla.

L’annuncio di quel matrimonio, che forse i fan avevano fiutato, è tenerissimo.

Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita, e l’unico uomo che io possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata ad aver incontrato qualcuno che ha un cuore così grande, e lui crede ancora nella famiglia come me. Le persone dicono: ‘Quando è la persona giusta lo senti’. Io lo sento sin dall’inizio, e sarà per tutta la vita.

Le parole dell’ereditiera mostrano quanto amore e affiatamento ci siano tra lei e il dj olandese che ha fatto breccia nel suo cuore. La proposta di matrimonio è arrivata proprio a Natale, un giorno che Elettra sicuramente non dimenticherà.

Non c’è che dire, questo è stato davvero un anno fortunato per la Lamborghini. Reduce dei suoi successi musicali, Elettra è stata chiamata come coach a The Voice of Italy e presto diventerà anche la moglie di Afrojack, coronando così il suo sogno d’amore.