Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra: “Non andrò alle nozze&...

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: i 2 abiti, gli invitati, i testimoni, tutto sulle nozze

Ginevra Lamborghini non andrà alle nozze di sua sorella Elettra. L’ereditiera il prossimo 26 settembre giurerà amore eterno ad Afrojack. Un matrimonio molto atteso che promette momenti emozionanti e tanto divertimento. Da mesi ormai la cantante racconta su Instagram i preparativi – dall’abito da sposa al ricevimento – realizzati con l’aiuto di Enzo Miccio, wedding planner dei vip.

Nelle ultime ore però su Instagram sua sorella ha svelato che non sarà presente al matrimonio. “Andrai al matrimonio di Elettra?”, ha chiesto un utente e lei ha risposto semplicemente con un “no”. Una scelta inaspettata visto che le testimoni di nozze della Lamborghini saranno proprio le sorelle Flaminia e Lucrezia. Ginevra non ha fornito altri dettaglio o spiegazioni, ma è certo, almeno per ora, che non parteciperà all’attesissima cerimonia.

Classe 1992, Ginevra è la sorella maggiore di Elettra. Ha studiato Scienze politiche e relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, in seguito si è trasferita all’Università di Bologna e si è laureata in Cultura e Tecnica del Fashion. Per un lungo periodo ha lavorato nell’azienda di famiglia, occupandosi del settore creativo, in seguito ha deciso di seguire la passione per la musica. I suoi miti sono Aretha Franklin, Nina Simone Etta James e Alicia Keys, e il suo primo singolo si intitola Scorzese.

Gemelle e classe 1999, Lucrezia e Flaminia sono le piccole di casa Lamborghini. Elettra ha anche un fratello maggiore, Ferruccio, nato nel 1991 e pilota di motociclismo. I cinque fratelli sono frutto dell’amore fra Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini. Sarà proprio quest’ultimo, detto Tony, ad accompagnare l’ereditiera all’altare per il suo romantico “sì” ad Afrojack.

Il matrimonio verrà celebrato il 26 settembre alla presenza di circa 100 invitati. La messa verrà officiata in inglese e Nick Van de Wall, vero nome di Afrojack, avrà come testimone di nozze il suo migliore amico. Gli sposi non hanno ancora prenotato la luna di miele, ma trascorreranno la prima notte dopo il “sì” in una suite sul lago. Elettra ha confessato di sognare una famiglia con il dj olandese e, dopo i successi a Sanremo e con il suo nuovo singolo, di voler diventare mamma.