Elettra Lamborghini, la sua cavalla Lolita l’ha lasciata: “Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare”

Appena di ritorno da un matrimonio da favola e una carriera sempre di più in ascesa, era un periodo felice per Elettra Lamborghini, eppure questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la cantante trap ha perso la sua amica di sempre, la sua cavalla Lolita du Ruet che le è stata accanto per ben 16 anni.

È stata la stessa Elettra ad aver annunciato la dipartita di Lolita, che – poco dopo la messa in onda della sua intervista a Verissimo – sui social si diceva piuttosto preoccupata per l’operazione dell’animale. Purtroppo, la cavalla non ce l’ha fatta e a 21 anni d’età se ne è andata lasciando il cuore della Lamborghini a pezzi.

Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere, ero sicura che sarebbe andato tutto bene. Sei sempre stata cosí forte, ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tanti anni davanti, forse sto sognando ma non sono pronta per questo. Tutti i ricordi piu belli della mia adolescenza li ho con te. Ho letteralmente perso la parte piú importante della mia vita, mi sento cosí vuota, pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile. Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare.. sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita, sei stata la mia cura e la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te. Ti amerò per sempre, mi manchi come l’aria e non vedo l ora di rivederti un giorno. Per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa.

Lolita, dunque, è stata complice di tutti i più bei ricordi dell’adolescenza di Elettra. La cantante, per questo, non poteva non ricorrere a Instagram per dedicare alla sua amica queste bellissime parole colme di malinconia. Non sono mancate, inoltre, tantissime stories che riprendono i loro momenti speciali passati insieme, tra le quali le loro lunghe passeggiate.

Elettra, però, sui social ha voluto ringraziare anche suo marito Afrojack, che le è stato accanto in questi giorni difficili: “Grazie Babby, sono due giorni che ti piango addosso in ogni istante anche mentre mangiamo, ma tu mi sei comunque vicino”. Ma, si sa, in fondo la morte di un animale non è mai facile da superare, anche se non si è soli. Non ci resta che mandare ad Elettra un grosso abbraccio.