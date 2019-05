Elettra Lamborghini conquista The Voice (e non ce n’è per nessuno)

editato in: da

La bella ereditiera italiana, autrice dei tormentoni “Pem Pem” e “Mala”, sta conquistando il pubblico di Rai 2 serata dopo serata.

Il look appariscente, l’acconciatura con i due chignon a forma di corna, il piglio ironico, la passione per il latte di soia e l’attitudine al twerking sono le caratteristiche che rendono la Lamborghini la vera star del programma. Non c’è affatto da stupirsi che la Ventura l’abbia voluta così tanto. Finora, la cantante si è dimostrata la vera e propria anima di The Voice.

Nel gioco di un improponibile duo formato con Morgan, che veste i panni dell’esperto del settore, Elettra gioca spesso la parte della bella cantante che sforna tormentoni e ha poca conoscenza della musica cantautorale. E non appena una voce femminile calca il palco delle Blind Audition, eccola subito schiacciare il pulsante rosso con grande foga e poi correre ad abbracciare le cantanti che la conquistano. Si rotola per terra, salta sulla sedia e twerka al ritmo delle canzoni che la smuovono. E travolge il pubblico dello studio, e non solo. Insomma, sembra essere proprio Elettra Lamborghini l’anima “calda” di questo talent.

Mai come prima d’ora, l’ereditiera più nota d’Italia sta facendo parlare di sé. In questi giorni, la giudice di The Voice è stata infatti al centro di dure critiche che l’hanno accusata di essere ricorsa non poco alla chirurgia estetica. In una recente intervista, la Lamborghini ha replicato: “Ok, mi sono rifatta il seno, ma non ho la fissa della chirurgia estetica. Quando cominceranno a uscire le rughe e mi scenderà il sedere, magari, ne riparleremo”. E dopo le risposte che la cantante ha dato ai suoi fan direttamente su Instagram, eccola di nuovo al centro dell’attenzione del pubblico. Complice Mary Sarnataro de Le Iene, Elettra Lamborghini è finita su Tinder per scherzare con gli utenti della piattaforma. Autoironica, bella ed esplosiva, la giudice di The Voice sembra avere proprio tutto quello che serve per conquistare il pubblico. D’altronde, chi non vuole essere del #teamelettra?