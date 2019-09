Eleonora Pedron e Fabio Troiano escono allo scoperto: primo bacio sul red carpet di Venezia

editato in: da

Mostra del Cinema di Venezia, i baci più belli

Eleonora Pedron e Fabio Troiano si amano e, finalmente, escono allo scoperto.

Lo fanno nel modo più spettacolare: sul red carpet più glamour dell’estate, quello della Mostra del Cinema di Venezia, davanti a un plotone di fotografi pronti a catturare il loro inaspettato bacio.

É così che, a sorpresa, la nuova coppia di vip italiani ha voluto stupire pubblico e addetti ai lavori e per un attimo, con un semplice e spontaneo gesto d’amore, è riuscita a togliere la scena a divi hollywoodiani e star di caratura internazionale.

Perchè in molti aspettavano da tempo, un’ammissione, un gesto rivelatore con cui i due innamorati confermassero quello che non è più possibile ormai nascondere.

La ex miss Italia e il bell’attore torinese, dopo mesi di frequentazione in riservatezza, hanno deciso che è ora di gridare al mondo il loro amore. I due, infatti, sono inseparabili da tempo. Eleonora Pedron aveva lasciato a marzo il suo ultimo compagno, la Iena televisiva Nicolò De Vitiis, mentre Fabio Troiano aveva rotto lo scorso maggio con la fidanzata storica Anna, al suo fianco per ben sei anni.

Per mesi le voci e le indiscrezioni su questa nuova coppia dello spettacolo italiano si erano rincorse e quest’estate sono arrivate anche le foto del settimanale Chi a documentare la nascita di questo nuovo amore. Pedron e Troiano erano infatti stati ritratti durante una fuga romantica sotto il sole di Pantelleria, mentre si scambiavano baci e gesti affettuosi.

Oggi però sono i due protagonisti a prendere in mano la situazione e a decidere di non nascondersi più. La coppia arriva sul red carpet del Lido mano nella mano. Sono bellissimi, come si conviene in una serata così speciale: lei in un romantico abito di chiffon rosa antico, lui in smoking, entrambi con una luce negli occhi che racconta molto di come sta andando la loro storia.

A prendere l’iniziativa è Fabio Troiano, che a metà del percorso sul tappeto rosso prende tra le braccia Eleonora e, davanti a flash e telecamere, bacia la sua donna. La Pedron sembra colta di sorpresa, prima è divertita, e poi si lascia coinvolgere dall’entusiasmo di Fabio, ricambiando il bacio e confermando che tra loro è vero amore.

Basta voci e indiscrezioni: i due stanno insieme e sono finalmente sicuri della loro storia, tanto da condividere la loro felicità con il mondo.