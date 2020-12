Eleonora D’Urso è diventata mamma: la gioia di zia Barbara

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Eleonora D’Urso è diventata mamma: la sorella della nota conduttrice questa mattina ha dato alla luce Sofia. Ad annunciarlo è stata proprio Barbara, che su Instagram ha pubblicato uno scatto della sorella col pancione in compagnia del marito.

Poche parole ma colme di entusiasmo quelle della D’Urso, che alla foto ha accompagnato la frase: “Ore 9.21… Sofia. Mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”, con tanti cuori rossi per mostrare tutta la gioia di questo momento.

Nelle scorse ore poi la padrona di casa di Live – Non è la D’Urso aveva pubblicato un’altra foto della sorella con un vestito a righe nere e arancioni, sorridente prima di affrontare la sua prova più grande, quella del parto: “Vola Ape Maia… Che mancano pochissime ore”, aveva scherzato.

Già qualche tempo fa Barbara aveva condiviso su Instagram una instantanea della sorella col pancione da condividere con i suoi fan, in uno dei rari momenti in cui svela qualche dettaglio in più della sua vita privata. “Sono quasi zia… ti amo”, aveva scritto. Eleonora, che ha 18 anni in meno della presentatrice Mediaset, ha annunciato di essere incinta a 44 anni.

La D’Urso aveva già rivelato della gravidanza di Eleonora ad agosto: la conduttrice già allora era felicissima per la nascita della sua nipotina. Qualche tempo fa le due sorelle si erano allontanate, per poi ritrovarsi: “Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me – aveva ricordato la D’Urso -. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”.

Tanto che nel 2016 Barbara era tra gli invitati d’onore al matrimonio di Eleonora con Michele Olmo, legame suggellato oggi dalla nascita della piccola Sofia.

Chioma riccia e splendido sorriso, la sorella minore della D’Urso è un’attrice molto apprezzata e insieme a Barbara ha recitato anche in alcuni episodi de La Dottoressa Giò. La D’Urso è molto legata, oltre che a Eleonora, anche agli altri fratelli: Daniela e Alessandro, frutto del primo matrimonio del padre Rodolfo, e Riccardo, Fabiana ed Eleonora, nati dalla seconda unione.