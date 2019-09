Eleonora Daniele racconta la sorpresa commovente di Al Bano alle sue nozze

editato in: da

Eleonora Daniele racconta la sorpresa commovente ricevuta da Al Bano Carrisi il giorno del suo matrimonio.

Lo scorso 14 settembre la conduttrice si è sposata con Giulio Tassoni dopo ben 16 anni d’amore. La cerimonia è stata celebrata a Roma, presso la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, alla presenza di 370 invitati fra cui tantissimi vip come Beppe Convertini, Elena Santarelli, Samantha De Grenet. Presenti anche Lorena Bianchetti e Simona Ventura con il fidanzato Giovanni Terzi.

Al settimanale Chi, Eleonora ha svelato di aver ricevuto una chiamata mentre si trovava in auto per raggiungere la chiesa in cui le chiedevano di fermarsi perché c’era stato un problema. Solo quando ha finalmente raggiunto la Basilica, la Daniele ha scoperto che quella telefonata era stata fatta per organizzarle una sorpresa.

“Era arrivato Al Bano e per non farsi scoprire da invitati e fotografi era entrato dalla sacrestia – ha raccontato -. Il giorno prima delle nozze si è messo in contatto con Don Roberto, il sacerdote, perché voleva farci una sorpresa e cantare per noi. Giulio era andato ad accoglierlo e lo ha fatto nascondere”.

La Daniele ha confessato a Chi che il suo sogno più grande era quella che Al Bano cantasse al suo matrimonio. Un desiderio che il cantante di Cellino San Marco ha realizzato. “Era il mio sogno che cantasse per noi – ha detto – e glielo avevo detto. Quando è sbucato dalla colonna della chiesa è calato il silenzio e appena ha intonato l’Ave Maria in latino io e Giulio ci siamo commossi”.

Dopo le nozze, la regina di Storie Italiane è pronta a diventare mamma. “Speriamo non rimanga un sogno – ha confessato -, ma diventi presto realtà. È arrivato il momento giusto e ne ho avuto la conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli. Mi sento pronta”.

Eleonora Daniele ha raccontato di volersi prendere una pausa dalla tv per dedicarsi alla famiglia. “Ho visto tante colleghe e amiche, come Lorena Bianchetti, lavorare fino all’ultimo e farlo in uno stato di grazia assoluto durante la gravidanza. Mi sento realizzata professionalmente e con un figlio potrei sentirmi ancora più completa”.