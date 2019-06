Eleonora Daniele, Luisa Corna si sposa: frecciatina alla Prati e gaffe su Elisa Isoardi

editato in: da

Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Luisa Corna.

La showgirl annuncia che presto sposerà il suo fidanzato, Stefano, un ufficiale dei Carabinieri che più giovane di lei di 15 anni. A dir la verità, aveva già rivelato a Mara Venier che le nozze sono imminenti, anche se precisa alla Daniele che la data non è stata ancora definita.

La Corna ha quindi raccontato che stanno insieme da 5 anni, che lui è un uomo serio e non è geloso di lei perché non ne ha motivo. A questo punto scatta la frecciatina a Pamela Prati e alle sue ben note vicende delle finte nozze. La Daniele fa una battuta ironica su Marco Caltagirone senza mai pronunciare il nome dell’imprenditore fantasma. Luisa non coglie subito l’ironia ma poi si affretta a chiarire che la sua storia è tutt’altra cosa: “La proposta è arrivata e anche l’anello ma non abbiamo ancora deciso la data”.

Anche Eleonora Daniele presto si sposerà, a quando dichiarato in trasmissione, il grande giorno arriverà prima per la presentatrice che per Luisa Corna. Dunque, pare proprio che il matrimonio sia imminente. E mentre è presa in dolci pensieri, la Daniele si confonde e si rende protagonista di una divertente gaffe. Passa la linea alla Prova del Cuoco, ma la trasmissione di Elisa Isoardi ha già chiuso i battenti per la pausa estiva.

Poco importa, la bella Isoardi non se la sarà certo presa, anche perché pare stia vivendo un momento positivo come lei stessa scrive su Instagram:

A volte succedono cose talmente belle, talmente naturali che sono rare ed eccezionali, proprio come la neve a Roma.

E poco importa se la criticano per i chili di troppo dopo la foto in costume.