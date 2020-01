Eleonora Daniele incinta: l’annuncio a Storie Italiane

editato in: da

Eleonora Daniele è incinta del primo bebè. La presentatrice ha dato l’annuncio a Storie Italiane.

Al termine della trasmissione la Daniele infatti ha dato la lieta novella: “È vero, sono incinta. Aspetto una bambina“. Dunque, fiocco rosa per lei e il marito Giulio Tassoni. I due sono convolati a nozze lo scorso settembre dopo un lungo fidanzamento.

La gravidanza della conduttrice ha mandato in visibilio il pubblico di Storie Italiane che ha colto la notizia con una standing ovation. La Daniele, 43 anni, di solito molto riservata sulla sua vita privata, ha stupito tutti con l’annuncio della dolce attesa, anche se non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. E negli ultimi tempi i rumors di un bebè in arrivo si erano fatti più insistenti, anche per la presenza di curve sospette che non erano passate inosservate.

Tra l’altro in un’intervista a DiPiù Tv, Eleonora aveva proprio parlato di gravidanza, promettendo di non abbandonare troppo presto i suoi telespettatori: “Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto tutelate”.

Oggi quindi è arrivata la conferma. I fan della presentatrice hanno subito commentato la notizia su Instagram, complimentandosi: “Congratulazioni e auguri per la tua bambina carissima Eleonora ‘ anch’io fra qualche giorno diventerò nonna per la prima volta di Ginevra, e non sto più nella pelle , un abbraccio e un forte bacio !”

E ancora: “Che bello sono felicissima per te . Tantissimi auguri. Un forte abbraccio”. Altri scrivono: “Augurissimi Eleonora per la tua piccola in arrivo😍😍ho appreso ora la notizia seguendoti sul tuo programma televisivo, ti seguo sempre sei una bellissima donna un bacio a tutte e due”. E sono tutti convinti che sarà una splendida mamma: “Tantissimi Auguri Eleonora!! 😊😘 Sarai una fantastica mamma, come sei una straordinaria Conduttrice e Giornalista!!”