Eleonora Daniele incinta, l’abbraccio in diretta (e commosso) con Valentina Bisti

Eleonora Daniele abbraccia Valentina Bisti dopo l’annuncio della gravidanza in diretta tv a Storie Italiane. Di ritorno dalle festività natalizie, la conduttrice aveva svelato di aspettare una bambina dal marito Giulio Tassoni. La notizia era stata data dalla diretta interessata che aveva condiviso la grande emozione di diventare mamma con il pubblico.

“Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è – aveva detto di fronte alle telecamere -. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”. Una grande felicità, quella di Eleonora, che è stata condivisa anche dai colleghi. Dopo gli auguri a La vita in diretta di Alberto Matano, che ha definito la bimba in arrivo il “royal baby della Rai”, è arrivato l’abbraccio con Valentina Bisti.

Durante UnoMattina infatti la Daniele si trovava dietro le quinte e quando la collega l’ha vista le ha chiesto di avvicinarsi per farle gli auguri. “Se Eleonora viene qua, le diamo un abbraccio e le facciamo i complimenti – ha detto la Bisti -. Incontriamoci a metà strada, le telecamere fanno fatica”. Anche Roberto Poletti è apparso emozionato: “Mi diventa mamma – ha commentato -, è un’esperienza meravigliosa”. Eleonora Daniele ha confessato di essere imbarazzata, ma molto felice per l’affetto dimostrato da tutti: “Sono molto emozionata, grazie per questo pensiero. Queste cose mi imbarazzano, diventerete zii”.

Lo scorso settembre, dopo sedici anni di fidanzamento, la Daniele aveva giurato amore eterno a Giulio Tassoni. L’imprenditore romano e la conduttrice si erano detti sì a Roma, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, di fronte a tanti amici vip. Da Al Bano, che aveva cantato l’Ave Maria durante la cerimonia, a Simona Ventura in coppia con Giovanni Terzi, passando per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, Salvo Sottile, Samantha De Grenet, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Alessi, Beppe Convertini e Giovanni Malagò.